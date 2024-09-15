Herkes şaştı kaldı! Banka şubesi değil dilenci
İstanbul Eyüpsultan'da yakalanan dilencinin üzerinden 882 dolar ile 4 bin 801 lira çıktı.
Eyüpsultan'da, ekiplerce yakalanan dilencinin üzerinden 882 dolar ile 4 bin 801 lira çıktı.
Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaptıkları rutin uygulama sırasında, B.M'nin vatandaşlardan para dilendiğini tespit etti.
Ekipler, B.M'yi yakalayarak Alibeyköy'deki Zabıta Karakolu'na götürdü.
Burada yapılan üst aramasında dilencinin üzerinde 882 dolar ve 4 bin 801 lira çıktı.
Dilencilik yaparak kazandığı tespit edilen paraya el konulan B.M. hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.