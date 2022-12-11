Herkes şaşkın 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Batu Alıcı milyonluk soruyu açtırdı! Sorunun cevabı şok etti!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 3 senenin sonrasında Pazar akşamı bir ilk yaşandı. Genç yarışmacı Batu Alıcı, 1 milyonluk soruyu görme talihi elde etti.

11 Aralık Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL’lik soru

Soru: Hangisi Dede Korkut hikayelerindeki karakterlerden biri değildir?

A: Bala Hatun

B: Banu Çiçek

C: Bamsı Beyrek

D: Bayındır Han

Doğru cevap: A

Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster’e katılarak 3 sene sonra 1 milyon değerindeki soruyu gören Batu Alıcı, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisidir. 20 yaşında ve aslen Bursalı olan yarışmacının babası makine mühendisi, annesiyse tekstil mühendisidir. 2020’de girdiği üniversite sınavında 404. olmuş.

Dede Korkut kimdir? Kısaca yaşamı ile ilgili detaylar

Dede Korkut, geçmişten şu zamana kadar yaygın hikayeleri ile her zaman oldukça ciddiye alınır.

Dede Korkut’un yaşamı, kültürümüzün temellerini gözlemleyebilmek adına ehemmiyet arz etmektedir. Kendisine ait olan özlü sözler ile her dönem eğitim materyallerinde yer alan Dede Korkut, düğünler, kız isteme gibi toplumsal uygulamaların uygulanmasında ise mühim bir etken olmuştur.