Herkes Rusya'dan bekliyordu! Ukrayna ilk ateşi açtı, savaş resmen başladı

Dünyanın gözünün kulağının çevrili olduğu Rusya-Ukrayna sınrından son dakika çatışma haberleri gelmeye başladı. Reuters, Ukrayna'nın doğusundaki Elenovka köyü ile Donetsk Havalimanı yakınlarında bombardıman sesi duyulduğunu aktardı.

Rus ayrılıkçılar: Ukrayna bize ateş açtı...

Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar, hükümet güçlerini son 24 saat içinde dört defa ateş açmakla suçlarken, saldırılarda ölü veya yaralı olup olmadığını tespit etmeye çalıştıklarını belirttiler.

Ukrayna: Ayrılıkçılar köylere saldırdı...

Bu iddianın ardından Ukrayna'dan açıklama geldi. Açıklamada, ayrılıkçıların mevzilerine yönelik saldırı iddiası yalanlandı. Ukrayna ordusu da suçlamaları reddederken, asıl isyancıların Ukrayna ordusuna ateş açtığını ifade etti. Ayrılıkçıların, Luhansk'ta köye saldırdığını açıklandı.

Havalimanı yakınlarında patlama: Tüm bu karşılıklı suçlamalar gerilimi tırmandırırken Rueturs son dakika haberiyle dünya alarma geçti. Reuters, Ukrayna'nın doğusundaki Elenovka köyü ile Donetsk Havalimanı yakınlarında bombardıman sesi duyulduğunu aktardı.



İddia edilen saldırının ne boyutta olduğu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ukrayna ve ülkenin doğusundaki çatışmaları izlemekle görevli Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) henüz bir açıklama yapılmadı. Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin bir bölümünün 2014'te Rusya destekli isyancıların kontrolüne geçmesinin ardından pek çok defa hükümet güçleri ile isyancılar arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

Olası çatışmayı tırmandırabilir: Ancak bu olay Rusya'nın Ukrayna sınırına 100,000'den fazla asker yığdığı ve gerilimin yükseldiği bir dönemde gerçekleştiği için yakından izleniyor. Reuters'ın aktardığına göre, Rusya'nın desteklediği isyancılar ile hükümet güçleri arasında çatışma çıkması Batı ülkeleri ile Rusya arasındaki krizi tırmandırabilir. Rusya, Batı ülkelerinden NATO'nun Ukrayna'yı üyeliğe almayacağını taahhüt etmesini istemişti.



Zelenskiy cepheye indi: Hiç kimseden korkmuyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol’da askerler ve kolluk kuvvetleri ile bir araya geldi. Yabancı ülkelerin diplomatik temsilcilerinin de katıldığı programda Zelenskiy, “Ülkemiz sınırlarının, topraklarımızın ve barışın sevgili savunucuları. Siz gerçek kahramanlarsınız. Ukrayna topraklarında bizimle kalan sevgili büyükelçiler, diplomatlar, uluslararası kuruluşların liderleri, sizler de gerçek dostlarsınız. Askerlerimizi tedavi eden, yardım eden, dua eden sevgili doktorlar, gönüllüler, rahipler, değerli gazeteciler, sakinliğini koruyan sevgili vatandaşlar, ulusal güvenlik uğruna kaçak değil devlet adamı olmayı başaran sevgili politikacılar, sevgili büyük Ukraynalılar herkesin Birlik Günü’nü kutluyorum. Vatanı savunan, savunacak ve ayakta duran herkese minnettarım” dedi.

“Hiçbir düşmandan korkmuyoruz”

Zelenskiy, hiç kimseden korkmadıklarını ve ülkenin her türlü tehdidi, siyasi ve askeri baskıyı aşmaya hazır olduğunu ifade ederek, “Hiçbir tahminden, insandan ve düşmandan korkmuyoruz. Hiçbir tarihten de korkmuyoruz, çünkü 16-17 Şubat’ta, martta, nisanda, eylülde, aralıkta da kendimizi savunacağız. Bu yüzden günler ve haftalar önemli değil. Fakat yıl önemli, 2014 değil, 2022. Bu önemli bir fark ki savaş 8 yıldır devam ediyor. Bizler daha da güçlendik” dedi.