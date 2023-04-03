Herkes Rıdvan Dilmen'in bu yorumunu konuşuyor! Bu kadarına da pes doğrusu...

Rıdvan Dilmen'in Süper Lig'in henüz ilk haftasında ortaya attığı iddia gerçek oldu. Ligin ilk haftasındaki Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı sonrası Rıdvan Dilmen'in Sarı-Lacivertlilerle ilgili kehaneti gerçekleşti. Ünlü yorumcu o dönem sarf ettiği sözler sebebiyle Fenerbahçelilerden büyük tepki görmüştü.

Rıdvan Dilmen'in ligin henüz ilk haftasındaki kehaneti gerçek oldu. Ünlü yorumcunun o dönem ortaya attığı iddia Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti. Haftalar ilerledikçe Rıdvan Dilmen'in haklı çıkması dikkat çekti. Akşam'a göre; Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a farklı mağlup olup şampiyonluk yarışında ağır yara aldığı maç sonrası gündeme oturdu. Ligin başında Fenerbahçe'yle ilgili yaptığı tespiti hatırlatan Rıdvan Dilmen, o anları hatırlattı.

FENERBAHÇELİLER TEPKİ YAĞDIRMIŞTI

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin ligin ilk haftasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldığı maç sonrası Sarı-Lacivertlilerle ilgili çarpıcı bir tespit yapmıştı. Ünlü yorumcu bu sezon Fenerbahçe'nin büyük maçları zor kazanacağını iddia etmişti. Dilmen'in ligin henüz ilk haftasında sarf ettiği bu sözler Sarı-Lacivertlileri çileden çıkarmıştı.

Öte yandan haftalar ilerledikçe Rıdvan Dilmen'in kehaneti gerçekleşti. Son olarak iç sahada Beşiktaş'a yenilen Fenerbahçe, derbilerde aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekti. 4-2 biten mücadele sonrası Rıdvan Dilmen'in o sözleri yeniden gündem oldu.

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