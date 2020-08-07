Herkes o gece nerede olduğunu merak ediyordu! Muharrem İnce belge açıklayacakmış
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanlığı seçim akşamı CHP'nin 60 bin sandığa gözlemci koymadığına dair belge paylaşacağı iddia edildi.
Yeni parti kuracağı öne sürülen eski CHP Yalova milletvekili ve partisinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 12 Ağustos'ta açıklama yapma kararı aldı.
"Belge açıklayacak" iddiası
Kulislerden sızan iddiaya göre, İnce, ‘ortadan kaybolmakla’ eleştirildiği Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesine ilişkin belge açıklayacak.
İnce ve yakın ekibinin iddiası, 'CHP 60 bin sandığa gözlemci koymadı' olacak.