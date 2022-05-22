Herkes feci ölümle sarsıldı! Masterchef Sivrioğlu'ndan ilk açıklama geldi

Beşiktaş'ta ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun 3 ay önce devraldığı lüks restoranın istinat duvarı çökmüş, olayda bir kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan ölüm sonrası Masterchef Sivrioğlu'nun restoranından son dakika açıklaması geldi. Efendy isimli restorandan yapılan açıklamada, "20 Mayıs Cuma gecesi restoranımızın da içinde bulunduğu yerleşimin istinat duvarının çökmesi sonucu yaşanan tahlisiz olaydan dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz. Kaza anında kaldırımda bulunan ve hayatını kaybeden Sayın Ahmet Salim Subbed'in ailesine başsağlığı diliyoruz. Acılarını derinden paylaşıyoruz. Medyaya yansıyan ve bizi de derinden üzen elim kaza ve acı kayıp nedeniyle bir takım gerçek dışı haberler paylaşılarak kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Bu talihsiz kaza ve acı kayıp sebebiyle restoranımızı bir süre kapattığımızı kamuoyuna duyururuz" denildi.