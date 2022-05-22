  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Herkes feci ölümle sarsıldı! Masterchef Sivrioğlu'ndan ilk açıklama geldi
Gündem

Herkes feci ölümle sarsıldı! Masterchef Sivrioğlu'ndan ilk açıklama geldi

Beşiktaş'ta ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun 3 ay önce devraldığı lüks restoranın istinat duvarı çökmüş, olayda bir kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan ölüm sonrası Masterchef Sivrioğlu'nun restoranından son dakika açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 13:28:00 - 2022-05-22 13:29:50
Herkes feci ölümle sarsıldı! Masterchef Sivrioğlu'ndan ilk açıklama geldi

 

Beşiktaş'ta ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun 3 ay önce devraldığı lüks restoranın istinat duvarı çökmüş, olayda bir kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan ölüm sonrası Masterchef Sivrioğlu'nun restoranından son dakika açıklaması geldi. Efendy isimli restorandan yapılan açıklamada, "20 Mayıs Cuma gecesi restoranımızın da içinde bulunduğu yerleşimin istinat duvarının çökmesi sonucu yaşanan tahlisiz olaydan dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz. Kaza anında kaldırımda bulunan ve hayatını kaybeden Sayın Ahmet Salim Subbed'in ailesine başsağlığı diliyoruz. Acılarını derinden paylaşıyoruz. Medyaya yansıyan ve bizi de derinden üzen elim kaza ve acı kayıp nedeniyle bir takım gerçek dışı haberler paylaşılarak kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Bu talihsiz kaza ve acı kayıp sebebiyle restoranımızı bir süre kapattığımızı kamuoyuna duyururuz" denildi.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay