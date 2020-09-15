Herkes eleştiriyor ama kimse ismini söyleyemiyor! Soner Yalçın da “Kaftancıoğlu” diyemedi

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun başlattığı, “Atatürk” tartışması giderek alevleniyor. Canan Kaftancıoğlu’nun, “Mustafa Kemal” diyerek, “Atatürk” diyenleri eleştirmesi sonrası iyice karışan CHP’de, partiye destek veren gazeteciler de topa girdi. Bununla birlikte, Kaftancıoğlu’nu eleştiren muhaliflerin, CHP’li il başkanının ismini hiç anmaması da dikkat çekti. Soner Yalçın da yazısında, ismini vermeden Canan Kaftancıoğlu’na sert eleştiri yöneltti.

“CHP’de işin ne?”

Soner Yalçın, bugün Sözcü’deki yazısında, Kaftancıoğlu’nun sözleri sonrası başlayan tartışmalara değindi. Mustafa Kemal’i “Atatürk” soy isminin tamamladığını savunan Yalçın, “Bu ismi birbirinden koparırsanız neoliberalizmin bölücülük tuzağına düşersiniz; tam bağımsızlıkçı anti emperyalist olamazsınız. Ki o zaman CHP'de işiniz ne?” diye yazdı.

İsmini anamıyorlar

Soner Yalçın’ın yazısında, Canan Kaftancıoğlu’nun ismini bir kez bile anmadığı görüldü. Yalçın’ın yazısından sonra, diğer CHP’lilerin de eleştirilerinde İstanbul il başkanının ismini hiç anmaması dikkat çekti. Bu durum, partililerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı nedeniyle Kaftancıoğlu’ndan çekindiği şeklinde yorumlandı.