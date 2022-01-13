Herkes bunu bekliyordu... Doğal gaz ile ilgili flaş gelişme! Resmen duyuruldu ve belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı ihtiyaç sahibi ailelere verilecek doğalgaz yardımının detayları netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kömür yardımlarının, 2022 yılında doğal gaz faturası desteği olarak da verilebileceğini duyurmuştu. Doğalgaz yardımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, 2022 yılı içinde ödemelerine başlanması planladıklarını belirtti. Bakan Yanık, doğalgaz desteği başvuruları ve ödeme tarihine ilişkin detayları paylaştı.

Doğalgaz desteği nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, doğalgaz desteği ile ilgili şunları söylemişti:

"Hane halkının kullandığı doğalgaz ve elektrik faturalarında tarifeler vatandaşlarımız lehine düzenlenmiştir. Ülkemizde 2002 yılında 150 kilovat elektrik ve 125 metreküp doğalgaz kullanımı karşılığında asgari ücretin yüzde 47'sini oluşturuyordu. Şimdi aynı miktarda elektrik, doğalgaz için asgari ücretin yüzde 13'ü seviyesindedir. Vatandaşımızı fiyat artışlarına ezdirmeme sözünü burada yerine getirdik.

Vatandaşlara yapılan kömür yardımlarının yeni yılla birlikte doğalgaz desteği faturası olarak verilebileceği haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Akaryakıtta eşel mobil sisteminden normal tarifeye dönüldüğü için petrol fiyatları, döviz kurlarıyla belirlenen tarife yürürlüğe girmiştir. Vatandaşlarımız akaryakıta daha hesaplı fiyata erişebilmektedir."

Bakan yanık doğalgaz yardımının detaylarını anlattı!

Doğalgaz desteği ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'tan açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2021'in son günlerinde doğalgaz desteği ile ilgili kararı duyurmuştu. Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğal gaz için de vereceğiz” demişti.

Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan anma töreninde konuşan Bakan Yanık, "Biz çalışıyoruz, programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor. İnşallah eğer mümkün olursa mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Doğal gaz altyapısının oluştuğu, yardım alması gereken vatandaşlarımız oluyor. Dolayısı ile hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlarımıza katkısı açısından doğalgaz desteğimize çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yakacak yardımı adı altında ihtiyaç sahiplerine kömür desteği sağlanıyor. Ama talep edilirse doğal gaz kullananlarsa kömür değil ısınma yardımını doğal gaz olarak alabilecekler. Peki o yardımlar nasıl dağıtılacak? Hangi haneye ne kadarlık bir doğal gaz yardımı yapılacak? İklim şartlarına göre düzenleme yapılacak.

Isınma desteği bölgesel iklim şartlarına göre değişecek. bunun için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve BOTAŞ ile birlikte çalışılıyor. Sahada ısı ölçümleri yapıldı. Bu ısıya göre ne kadarlık bir ısınma ihtiyacı olduğu mevsime göre belirleniyor. Ödemeler de buna göre yapılacak. Örneğin Antalya'da yaşanan kış mevsimi ile Erzurum'da yaşanan kış mevsiminde ihtiyaç duyulan doğal gaz miktarı farklı. Yani kış aylarında hangi ilde ne kadar sıfırın altına düşüyor sıcaklık buna benzer kriterlere bakılıyor ve hesaplamalar da buna göre yapılıyor.

Bakan Yanık daha önce yaptığı açıklamada, doğal gaz desteği ile ilgili bilgi vermişti. Bakan Yanık, "Doğalgaz yardımı için başvurular şubat ayında, ödemeler mart ayında yapılacak." diye konuştu.

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

Bakan Yanık, uygulamaya geçtiğinde doğalgaz yardımının, diğer sosyal yardımlar gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve e-Devlet aracılığıyla yapılacağını bildirdi.

Sağlanan kömür yardımı kadar doğal gaz desteğinin de verileceğini kaydeden Bakan Yanık, normalde diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla veya kart dağıtarak yardımda bulunduklarını anımsatarak, bu hizmeti vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.

Doğalgaz desteği e-devlet giriş ekranı

Bakanlıktan yapılan açıklamada yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı

İhtiyaç Sahibi Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Her il ve ilçede dağıtımı yapılacak toplam kömür miktarı, il/ilçe bazında tespit edilen aile başı kömür miktarları ve yardımdan faydalanacak muhtaç aile sayıları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

Dağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Kömür teslimatları, söz konusu kararın hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılacak.

Kömür yardımına ilişkin karar