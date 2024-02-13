  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biden çileden çıktı... ICC, İsrail’e uyarı üstüne uyarı yapıyor: Netanyahu’ya öfke büyüyor

Erdoğan'ın Mısır ziyareti öncesi İsrail'den Sisi'ye skandal teklif! Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor

İmamoğlu sözleri gündem olmuştu! Selim Temurci kime oy verdiğini açıkladı

Fransa, ABD ve Yunanistan işte şimdi yandı! Türkiye İHA'ları oraya konuşlandırdı, oyun resmen bozulacak

Erdoğan, Türkiye’nin Filistin kararını BAE’den ilan etti: Biz hazırız

İşte birinci ve son sıradaki iller! Türkiye’nin tüyler ürperten haritası açıklandı

Muharrem İnce Ankara adayını duyurdu

Cem Küçük'ün canlı yayınında duyuruldu: Biraz moraller bozulabilir

Ölü ve yaralı var! İBB’nin çalışmasında feci olay

Özgür Özel’i yerden yere vurdu! Açtı ağzını yumdu gözünü
Gündem Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Vazgeçilmeyen Lütfü'nün elinde ne var?
Gündem

Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Vazgeçilmeyen Lütfü'nün elinde ne var?

Yeniakit Publisher
2024-02-13 15:03:00 -

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında parti tabanından gelen sert tepkilere rağmen CHP'nin bir türlü vazgeçemediği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan'ın sunumuyla Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu yorumlarıyla gündem belirlemeye devam ediyor.

 

CHP'nin İstanbul'un Esenyurt ilçesinden başkan adayı göstereceği konuşulan Gürsel Tekin'in flaş istifasının masaya yatırıldığı programda Karahasanoğlu parti tabanından gelen sert tepkilere rağmen CHP'nin bir türlü vazgeçemediği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Gürsel Tekin hem de Cumhuriyet Halk Partisi'den istifa ediyor. Ne olabilir ki çocukluğundan beri içerisinde olduğu partiden istifa ediyor. 'Adaylıktan çekiliyorum, aday gösterilmek istenmiyorum' demiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor.

CHP'nin adaylarını belirleme noktasında bir toplantısı vardı. O toplantının sonucunda büyük oranda adayların belirlendiği iddia ediliyor. Ama tüm liste açıklanmadı. Sızan bilgilere göre; Lütfü Savaş'ın tekrardan Hatay'dan aday gösterildiği yönünde. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bundan bir, bir buçuk ay önce Özgür Özel kendi açıkladı. 'Halktan bir tepki varsa bunu dikkate almayız' dedi. Ama gelin görün ki ben bu tarz olaylarda zikzaklarda FETÖ'vari taktikler aklıma gelir. Şantajlar aklıma gelir.

Acaba Lütfü Savaş'ın elinde ne var ki Lütfü Savaş isminden vazgeçilemiyor? Bakıyorsunuz AK Parti deprem bölgesindeki il veya büyükşehir belediye başkan adaylarının büyük çoğunluğunu değiştirdi."

Depremzedeler az kalsın linç ediyordu! CHP'de Lütfü Savaş krizi
Depremzedeler az kalsın linç ediyordu! CHP'de Lütfü Savaş krizi

Gündem

Depremzedeler az kalsın linç ediyordu! CHP'de Lütfü Savaş krizi

Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan'a zehir zemberek sözler! Herkesin ağzı bir karış açık kaldı
Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan'a zehir zemberek sözler! Herkesin ağzı bir karış açık kaldı

Siyaset

Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan'a zehir zemberek sözler! Herkesin ağzı bir karış açık kaldı

Anketlerde 1. çıktı demişlerdi! İşte Lütfü Savaş gerçeği
Anketlerde 1. çıktı demişlerdi! İşte Lütfü Savaş gerçeği

Gündem

Anketlerde 1. çıktı demişlerdi! İşte Lütfü Savaş gerçeği

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23