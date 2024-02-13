Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Vazgeçilmeyen Lütfü'nün elinde ne var?

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan'ın sunumuyla Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu yorumlarıyla gündem belirlemeye devam ediyor.

CHP'nin İstanbul'un Esenyurt ilçesinden başkan adayı göstereceği konuşulan Gürsel Tekin'in flaş istifasının masaya yatırıldığı programda Karahasanoğlu parti tabanından gelen sert tepkilere rağmen CHP'nin bir türlü vazgeçemediği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Gürsel Tekin hem de Cumhuriyet Halk Partisi'den istifa ediyor. Ne olabilir ki çocukluğundan beri içerisinde olduğu partiden istifa ediyor. 'Adaylıktan çekiliyorum, aday gösterilmek istenmiyorum' demiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor.

CHP'nin adaylarını belirleme noktasında bir toplantısı vardı. O toplantının sonucunda büyük oranda adayların belirlendiği iddia ediliyor. Ama tüm liste açıklanmadı. Sızan bilgilere göre; Lütfü Savaş'ın tekrardan Hatay'dan aday gösterildiği yönünde.

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Bundan bir, bir buçuk ay önce Özgür Özel kendi açıkladı. 'Halktan bir tepki varsa bunu dikkate almayız' dedi. Ama gelin görün ki ben bu tarz olaylarda zikzaklarda FETÖ'vari taktikler aklıma gelir. Şantajlar aklıma gelir.

Acaba Lütfü Savaş'ın elinde ne var ki Lütfü Savaş isminden vazgeçilemiyor? Bakıyorsunuz AK Parti deprem bölgesindeki il veya büyükşehir belediye başkan adaylarının büyük çoğunluğunu değiştirdi."