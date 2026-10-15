Herkes bu görüntüyü konuşuyor... Sağanak yağışın altında bakın bastonuyla ne yaptı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'da son yılların en şiddetli afeti yaşandı. Mega kent suya teslim oldu. Yağışın şiddetini arttırdığı saatlerde bir teyzenin bastonuyla yaptığı hareket ise sosyal medyanın gündemine yerleşti...
İstanbul’da şiddetli sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Pek çok ilçede su taşkınları yaşandı. Afetin yol açtığı kazalar sonucu iki kişi ise hayatını kaybetti. Tarihinin en zor günlerinden birini atlatan İstanbul’da dün kaydedilen bir görüntü ise yürekleri ısıttı.
Yağışın ardından cadde ve sokaklar su ile dolarken, İstanbul'da bir kadın taşkın oluşmaması için mazgalları dolduran yaprakları bastonu ile temizledi. Dakikalarca bastonu ile yaprakları toplayan kadın, topladığı yaprakları çöp konteynerinin yanında topladı. Kadının yaprakları topladığı anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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