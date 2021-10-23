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Medya ‘Herkes ayrıldı’ sanmıştı! Teşkilat'a dönen oyuncudan ilk açıklama geldi
Medya

‘Herkes ayrıldı’ sanmıştı! Teşkilat'a dönen oyuncudan ilk açıklama geldi

Milli İstihbarat Teşkilat'ını konu alan Teşkilat dizisinde Mesut Akusta diziye resmen geri dönüş yapıyor. Ünlü oyuncu geri dönüş sevincini takipçileri ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 10:45:00 -
‘Herkes ayrıldı’ sanmıştı! Teşkilat'a dönen oyuncudan ilk açıklama geldi

TRT1’in pazar akşamlarının sevilen dizisi Teşkilat, 24 Ekim’de 19. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Dizide, Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal ikilisi başarılı performansları ile adından söz ettiriyor.

Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir dizide rol alamayan Mesut Akusta son yayınlanan fragmanda resmen görüldü ve diziye resmen geri dönüyor. Bu geri dönüş diziyi izleyenleri fena halde mutlu etti.

Ünlü oyuncuya sosyal medyadan büyük destek geldi. Bu desteğe kayıtsız kalmayan Mesut Akusta’dan hemen bir açıklama geldi.

Mesut Akusta paylaşımında “Sizleri yeniden görmek beni o kadar mutlu etti ki…” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

çok sevindik zaten kendisine yakışan bir rol oynuyor,, Allah devletimizden ve TRT den razı olsun böyle milli ve yerli hamleler yaptığı için işte Türk milletine yakışan bu olması gerek,, vesselam,,,
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