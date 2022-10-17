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Spor Herkes Arda'yı beklerken, yıldız isim yola çıkıyor!
Spor

Herkes Arda'yı beklerken, yıldız isim yola çıkıyor!

Fenerbahçe'de yıldızı parlayan tek isim Arda Güler değil. Takımın genç orta sahası İsmail Yüksek, gösterdiği performansla İspanyolları peşine taktı. Herkes Arda Güler'in transfer olmasını beklerken, İsmail Yüksek bombası patlayabilir.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 16:01:00 -
Herkes Arda'yı beklerken, yıldız isim yola çıkıyor!

Fenerbahçe'de yıldızı parlayan tek isim Arda Güler değil. Takımın genç orta sahası İsmail Yüksek, gösterdiği performansla İspanyolları peşine taktı. Herkes Arda Güler'in transfer olmasını beklerken, İsmail Yüksek bombası patlayabilir.

Fenerbahçe'de bu sezon herkes Arda Güler'i konuşuyor ancak bir diğer genç yetenek İsmail Yüksek, son dönemdeki çıkışıyla Avrupa ekiplerini peşine takmış durumda. 23 yaşındaki orta saha için İspanyollar devrede.

Akşam'a göre; 2020 senesinde Fenerbahçe'ye imza atan İsmail Yüksek, başarılı çıkışı ile Avrupa'nın da dikkatini çekti.

Geçtiğimiz sezonları Anadolu'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte önemli bir yükseliş gösterdi.

Özellikle Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda hem defansif hem de hücuma katkı noktasında takıma oldukça faydası olan başarılı oyuncu, Jesus'un 'şok pres' sisteminde de kritik bir rol üstleniyor.

Sadece 2 ay gibi kısa bir sürede kalitesini ve potansiyelini belli eden İsmail Yüksek, İspanya La Liga'nın önemli takımlarından Celta Vigo ve Villarreal'in scoutlarını peşine taktı. Geçen hafta oynanan Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca maçında Fenerbahçeli orta saha oyuncusunu canlı takip eden bu iki kulübün, transfer planlamasında yer alan İsmail için devre arasında sarı-lacivertli kulübün kapısını çalabileceği gelen haberler arasında.

İsmail Yüksek, 2021'de F.Bahçe'den kiralık olarak Bursaspor'a gittiğinde verdiği bir röportajda İspanyol ekiplerini çok sıkı takip ettiğini belirterek, "Avrupa'da futbol oynamak isterim. La Liga benim stilime daha uygun. Hedefim orada forma giymek" demişti.

 

 

 

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