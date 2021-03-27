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Gündem 'Herbokolog' Fatih Altaylı yerin dibine girdi! Bakan Koca’dan belgeli cevap
Gündem

'Herbokolog' Fatih Altaylı yerin dibine girdi! Bakan Koca’dan belgeli cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuoyunda 'herbokolog' olarak tanınan Fatih Altaylı’yı yerin dibine soktu. Koronavirüs aşılarıyla ilgili sorduğu soruya belgeli yanıt alan Altaylı, yazısında Bakan Koca ile arasındaki diyalogları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 18:13:00 -
'Herbokolog' Fatih Altaylı yerin dibine girdi! Bakan Koca’dan belgeli cevap

‘’AB’nin Türkiye’ye yollandı dediği 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede?” diye soru soran Fatih Altaylı’ya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan cevap geldi.

Bakan Koca resmi belgeyle adeta Fatih Altaylı’yı yerin dibine soktu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün gece kendisini aradığını belirten Altaylı tepki çeken sorusu karşısında aldığı cevapları utanmayarak yayınladı.

‘Epeyce konuştuk. Aramasının nedeni benim ısrarla “AB’nin Türkiye’ye yollandı dediği 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede?” diye sormam’ diyen Fatih Altaylı yazısında şu ifadelere yer verdi:

Bakan Koca öncelikle bu iddia ve sorumla ilgili net ve belgeli bir açıklama yapmak istediğini söyledi.

“Fatih Bey, salgının başlangıcından beri ama özellikle son dönemde herkes benim için ağzına geleni söyledi. Bir şikayetim olduğundan değil. Kamu görevi yapıyoruz ve her türlü soru ile muhatap olmak zorundayız. Doğrusu hepsine de yanıt verme gibi bir derdim yok. Bazıları üzerinde durmaya bile değmeyecek şeyler. Ama siz bir şey yazıp söyleyince önemsiyoruz çünkü salgının başlangıcından beri bu konuda çok şey yazıp çok şey söylediniz. Bazen orantısız eleştirseniz bile niyetinizden kuşkum yok o yüzden size yanıt vermek ihtiyacı hissettim” dedi.

Resmi belgeyi utanmadan yayınlayan Altaylı, Bakan Koca’nın sözlerini de paylaşarak, ‘’Bakan Koca: Biontech’ten gelen 1,5 milyon doz aşıyla ilgili sorunuz var birkaç keredir tekrarladınız. Şimdi telefonunuza bir belge yolladım. Bu belgeyi sizden önce hiç kimseyle paylaşmadım. Ama sizinle paylaşıyorum. Resmi bir belgedir. Belgeyi kullanabilirsiniz. Hatta yayınlarsanız sevinirim çünkü yalan söylemediğimin belgesidir’’ dedi’’ ifadelerine yer verdi.

İşte o aşının belgesi

Fatih Altaylı şöyle devam etti:

Yukarıda orijinalini sizin de göreceğiniz Biontech antetli belge belli ki Türkiye’nin isteği üzerine verilmiş. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir’e hitaben yazılmış. “Pfizer-Biontech COVID 19 aşılarının sevkiyatının başladığını görmekten memnunuz” diye başlıyor belge. İlk partinin Ankara’da üzerinde mutabık kalınan dağıtım merkezine ulaştığını ve şimdilik deneme amaçlı 5 bin 850 dozun 12 Mart günü teslim edildiğini belirtiyor.

Belgede planlı sevkiyatın ilk bölümü olan 0,7 milyon dozluk partinin 24 Mart, ikinci 0,7 milyon dozluk partinin ise 25 Mart’ta Ankara’daki dağıtım merkezinde olacağı belirtiliyor. Belgenin sonunda ise Nisan ayı ortasına kadar 3,1 milyon dozun daha teslim edilmiş olacağını söylüyor. Belgenin altında Biontech'in iki yöneticisinin Dr. Sierk Poetting ve Dr. Oliver Hennig’in imzaları var.

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Yorumlar

Kemal Yılmaz

Çook terbiyesizsiniz!! Her yanınızdan .. dökülüyorrr!!
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