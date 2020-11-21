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Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Öznur Kablo: 79 - BOTAŞ: 51

Yeniakit Publisher
2020-11-21 19:29:18 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Erşan Karta, Benhür İrcel, Mustafa Candemir Tabak

Fenerbahçe Öznur Kablo: Thomas 27, Tuğce Canitez 8, Mc Bride 14, Zandalasini 5, Stokes 12, Olcay Çakır Turgut 4, Sevgi Uzun 6, Ayşe Yılmaz 3

BOTAŞ: Williams 12, Bahar Çağlar 7, Sehemaz Çidal 12, Marina Bas 6, Işıl Alben 8, Büşra Akbaş 6

1. Periyot: 16-12

Devre: 38-27

3. Periyot: 54-38

Beş faulle çıkan: 37.51 Işıl Alben (BOTAŞ)


İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında BOTAŞ'ı 79-51 mağlup etti.


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