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Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Samsun Canik Belediyespor: 62 - OGM Ormanspor: 117

Yeniakit Publisher
2020-11-21 15:13:28 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Alper Özkök, Uygar Kurt, Seda Esen

Samsun Canik Belediyespor: Dilan Çelik 5, Madden 34, Nazlı Çalışkan 7, Zeynep Sude Kara, Fatma Dilara Azaklı 9, Zeynep Sina Konuksever, Bilgesu Erduran, Elif Korkut 1, Kayra Güler Sağlam 6

OGM Ormanspor: Danielle 7, Özge Yarga 6, Nilay Kartaltepe 10, Şerife Alperi Onar 24, Aleyna Aksu, Meltem Avcı 18, Damla Sezgin 9, Sykes 27, Nazlı Bircan Gökdemir 16

1. Periyot: 23-28

Devre: 36-65

3. Periyot: 49-93

5 Faulle Çıkan: 37.00 Nazlı Çalışkan (Samsun Canik Belediyespor)


SAMSUN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 117-62 yendi.


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