Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Galatasaray: 95 - Çankaya Üniversitesi: 90
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Mehmet Keseratar, Önder Yılmaz, Mehmet Onur Sönmez
Galatasaray: Asena Yalçın 6, Williams 25, Cansu Köksal 2, Steinberga 14, Russell 23, Meltem Yıldızhan, Sude Yılmaz 5, Pelin Derya Bilgiç 18, Hruscakova 2
Çankaya Üniversitesi: Zellous 33, White 28, Gizem Yavuz 11, Bahar Öztürk 8, Talbert 10, Özge Karataş
1. Periyot: 24-19
Devre: 52-51
3. Periyot: 76-76
5 faulle çıkan: 39.38 White (Çankaya Üniversitesi)
İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 95-90 yendi.