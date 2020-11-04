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Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Galatasaray: 95 - Çankaya Üniversitesi: 90

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:46:26 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Mehmet Keseratar, Önder Yılmaz, Mehmet Onur Sönmez

Galatasaray: Asena Yalçın 6, Williams 25, Cansu Köksal 2, Steinberga 14, Russell 23, Meltem Yıldızhan, Sude Yılmaz 5, Pelin Derya Bilgiç 18, Hruscakova 2

Çankaya Üniversitesi: Zellous 33, White 28, Gizem Yavuz 11, Bahar Öztürk 8, Talbert 10, Özge Karataş

1. Periyot: 24-19

Devre: 52-51

3. Periyot: 76-76

5 faulle çıkan: 39.38 White (Çankaya Üniversitesi)


İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 95-90 yendi.

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