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Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- OGM Ormanspor: 92 - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 77

Yeniakit Publisher
2020-11-04 16:18:24 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: Erşan Kartal, Tolga Edis, Hakan Gerey

OGM Ormanspor: Robinson 4, Willams 19, Sinem Ataş, Şerife Alperi Onar 20, Walker 13, Nilay Kartaltepe, Meltem Avcı 6, Damla Gezgin 3, Sykes 27, Nazlı Bircan Gökdemir)

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 5, Nihan Demirkol 3, Hanusova 12, Cannon 30, Baric 15, Naile Çırak, Sera Özelçi 3, Gizem Sezer, Atkins 9,)

1. Periyot: 22-24

Devre: 36-45

3. Periyot: 59-58


ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında normal süresi 75-75 tamamlanan maçta OGM Ormanspor, uzatma periyodu sonunda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 92-77 mağlup etti.


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