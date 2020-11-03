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Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Nesibe Aydın: 69 - BOTAŞ: 68

Yeniakit Publisher
2020-11-03 17:55:52 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Halil Baldemir, Yiğit Gönültaş, Ahmet Murat Arıkanlı

Nesibe Aydın: Snytsina 14, Harika Gözde Eldaş 8, Peddy 11, Melike Tuğba Oral 3, Hebard 15, Merve Uygül 2, Büşra Akgün 14, Hülya Çoklar, Simon 2

BOTAŞ: Işıl Alben 6, Sehernaz Çidal 11, Bahar Çağlar 4, Tilbe Şenyürek 23, Williams 21, Büşra Akbaş 3, Hatice Pelin Gülçelik, Marina Baş

1. Periyot: 29-22

Devre: 48-41

3. Periyot: 56-58

Beş faulle çıkan: 35.17 Sehernaz Çidal (BOTAŞ)


ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçında Nesibe Aydın, sahasında BOTAŞ'ı 69-68 yendi.

Bu sonuçla Nesibe Aydın, ligdeki galibiyet sayısını 7'ye yükseltti. BOTAŞ ise 4. yenilgisini aldı.

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