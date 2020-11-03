  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Öznur Kablo: 110 - Samsun Canik Belediyespor: 54

Yeniakit Publisher
2020-11-03 17:48:19 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Semih Vural, Münevver Özemre, Burak Yılmaz

Fenerbahçe Öznur Kablo: Vaughn 13, Thomas 16, İrem Sözen 6, Mc Bride 20, Duygu Özen 1, Sabally 21, Merve Arı 13, Banu Şimşek 11, Doğa Adıcan 7, Ayşe Yılmaz 2

Samsun Canik Belediyespor: Nurgül Ersoy, Dilan Çalış 16, Madden 28, Sıla Şimşek, Neslihan Demir 5, Nazlı Çalışkan 3, Sude Kara, Dilara Azaklı, Semanur Ersoy 2, Güler Sağlam

1. Periyot: 24-24

Devre: 60-36

3. Periyot: 83-44

Beş faulle çıkan: 27.15 Sıla Şimşek (Samsun Canik Belediyespor)


İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Samsun Canik Belediyespor'u 56 sayı farkla 110-54 mağlup etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Viyana saldırısında yeni gelişme! Saldırganın kimliği belli oldu
Dünya

Viyana saldırısında yeni gelişme! Saldırganın kimliği belli oldu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece düzenlenen terör saldırısına ilişkin Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, terör saldırısına il..
Mehmet Metiner, Ali Babacan'ı işaret ederek uyardı
Siyaset

Mehmet Metiner, Ali Babacan'ı işaret ederek uyardı

AK Partili eski vekil Mehmet Metiner, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konusunda çarpıcı uyarılar yaptı.
Ertan Özyiğit, 'Beklenen oldu' diyerek koronavirüs ile ilgili kötü haberi verdi
Gündem

Ertan Özyiğit, 'Beklenen oldu' diyerek koronavirüs ile ilgili kötü haberi verdi

Stratejist yazar Ertan Özyiğit, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün mutasyona uğradığını belirterek kritik detayları paylaştı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay