  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Ligin 8. haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-02 10:14:00 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

15.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Samsun Canik Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.00 Nesibe Aydın-BOTAŞ (TOBB ETÜ)

4 Kasım Çarşamba:

14.00 OGM Ormanspor- Birevim Elazığ İl Özel İdare (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor (Antakya)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Beşiktaş HDI Sigorta (Atatürk)

17.00 Galatasaray-Çankaya Üniversitesi (Ahmet Cömert)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu hesaplar niye hep ahirete kalıyor?
Gündem

Bu hesaplar niye hep ahirete kalıyor?

Hasan Karakaya'nın, “Size kimse ‘abi’ demeyecek” ifadeleriyle hikayesini anlattığı o günkü İmam Hatip öğrencisi, bugünkü gazetemiz yazarı Ha..
Nereden nereye! Davutoğlu açıkladı: 9 Kasım'da paylaşacağım
Siyaset

Nereden nereye! Davutoğlu açıkladı: 9 Kasım'da paylaşacağım

Başkanlık Sistemi'nin zaruret olduğunu ve gelecek nesiller için Başkanlık Sistemi'nin daha iyi bir form olduğunu söyleyen Gelecek Partisi Ge..
ABD'den yeni kararlar: Bu adımın sancısını Ortadoğu ülkeleri çekecek
Dünya

ABD'den yeni kararlar: Bu adımın sancısını Ortadoğu ülkeleri çekecek

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Afrika, Avrupa ve Ortadoğu'daki ateşelikleri yeniden düzenleme kararı alırken, bir yetkili bu atılan ad..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay