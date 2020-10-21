Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş HDI Sigorta: 74 - İzmit Belediyespor: 95
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Ayşenur Yazıcıoğlu, İbrahim Altıntaş, Hakan Gerey
Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 3, Alvarez 17, Melek Uzunoğlu 3, Bradford 11, Ivankovic 24, Melisa Korkmaz 5, Elif Bayram 7, Nisa Yalçın 4, Senay Zeybek, Nur Sezen Yavuz,
İzmit Belediyespor: Kübra Erat 18, Elif Demirkan 12, Siksniute 18, Wheeler 11, Dos Santos 14, İpek Garip 3, Miray Şahin 2, Gülşah Duman 3, Jovanovic 14,
1. Periyot: 11-25
Devre: 32-47
3. Periyot: 52-73
5 faulle çıkanlar: 37.06 Jovanovic (İzmit Belediyespor), 35.11 Melisa Korkmaz (Beşiktaş HDI Sigorta)
İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 74-95 yendi.