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Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş HDI Sigorta: 74 - İzmit Belediyespor: 95

Yeniakit Publisher
2020-10-21 18:31:37 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Ayşenur Yazıcıoğlu, İbrahim Altıntaş, Hakan Gerey

Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 3, Alvarez 17, Melek Uzunoğlu 3, Bradford 11, Ivankovic 24, Melisa Korkmaz 5, Elif Bayram 7, Nisa Yalçın 4, Senay Zeybek, Nur Sezen Yavuz,

İzmit Belediyespor: Kübra Erat 18, Elif Demirkan 12, Siksniute 18, Wheeler 11, Dos Santos 14, İpek Garip 3, Miray Şahin 2, Gülşah Duman 3, Jovanovic 14,

1. Periyot: 11-25

Devre: 32-47

3. Periyot: 52-73

5 faulle çıkanlar: 37.06 Jovanovic (İzmit Belediyespor), 35.11 Melisa Korkmaz (Beşiktaş HDI Sigorta)


İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 74-95 yendi.


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