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Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 76 - Çankaya Üniversitesi: 67

Yeniakit Publisher
2020-10-21 18:11:45 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Kaan Büyükçil, Emre Şimşek, Anıl Veziroğlu

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 16, Gökşen Fitik 1, Iagupova 28, Anigwe 15, Naumenko 13, Feride Şevval Akalan 3, Melis Talay, Nuran Tutsak, İlayda Güner

Çankaya Üniversitesi: Zellous 24, White 11, Gizem Yavuz 5, Bahar Öztürk 8, Warley 13, Özge Karataş 2, Niray Sena Aral 4,

1. Periyot: 15-22

Devre: 28-37

3. Periyot: 49-52


MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 76-67 yendi.


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