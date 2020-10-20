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Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bellona Kayseri Basketbol: 62 - Nesibe Aydın: 70

Yeniakit Publisher
2020-10-20 18:06:45 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kadir Has

Hakemler: Mehmet Şahin, Mustafa Akıllıoğlu, Halit Erbaş

Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 6, Derya Bayar, Zeynep Öykü Kalbisağde, Melis Gülcan 11, Ayşegül Günay Aladağ, Gülse Uğur, Cansu Çolakoğlu, Fatma Dikmen, Harrigan 19, Gemelos, Esra Ural Topuz 11, Harris 15

Nesibe Aydın: Zeynep Koral, Katsiaryna Snytsina 12, Merve Uygül, Büşra Akgün 10, Gizem Kaymaz, Marie Peddy 7, Hülya Çoklar 2, Zsofia Simon, Alis Kumsal Aslan, Melike Tuğba Oral 3, Ruthy Hebard 24, Harika Gözde Eldaş 12

1. Periyot: 15-22

Devre: 30-39

3. Periyot: 44-55



KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Nesibe Aydın, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 70-62 yendi.


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