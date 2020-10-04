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Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bellona Kayseri Basketbol: 68 - İzmit Belediyespor: 69

Yeniakit Publisher
2020-10-04 17:05:55 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ozan Çakar, Tunçtan Durmuşcan, Onur Sönmez

Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tongunç 2, Zeynep Öykü Kalbisağde 6, Melis Gülcan 23, Ayşegül Günay Aladağ 4, Gülse Uğur, Cansu Çolakoğlu, Fatma Dikmen, Shook 12, Esra Ural Topuz, Harris 21

İzmit Belediyespor: Çağla Nur Uzundurukan, Miray Şahin, Gülşah Duman, Kübra Erat 16, Elif Emirtekin 5, Siksniute 16, Wheeler 8, Jovanovic 14, Santos 10, Defne Melissa Paylar

1. Periyot: 22-13

Devre: 29-29

3. Periyot: 47-44

Normal süre: 61-61


KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonun ilk haftasında İzmit Belediyespor, normal süresi 61-61 biten karşılaşmada deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 69-68 yendi.

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