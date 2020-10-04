Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bellona Kayseri Basketbol: 68 - İzmit Belediyespor: 69
Salon: Kadir Has
Hakemler: Ozan Çakar, Tunçtan Durmuşcan, Onur Sönmez
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tongunç 2, Zeynep Öykü Kalbisağde 6, Melis Gülcan 23, Ayşegül Günay Aladağ 4, Gülse Uğur, Cansu Çolakoğlu, Fatma Dikmen, Shook 12, Esra Ural Topuz, Harris 21
İzmit Belediyespor: Çağla Nur Uzundurukan, Miray Şahin, Gülşah Duman, Kübra Erat 16, Elif Emirtekin 5, Siksniute 16, Wheeler 8, Jovanovic 14, Santos 10, Defne Melissa Paylar
1. Periyot: 22-13
Devre: 29-29
3. Periyot: 47-44
Normal süre: 61-61
KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonun ilk haftasında İzmit Belediyespor, normal süresi 61-61 biten karşılaşmada deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 69-68 yendi.