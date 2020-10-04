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Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Samsun Canik Belediye: 49 - Beşiktaş HDI Sigorta: 112

Yeniakit Publisher
2020-10-04 16:19:14 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Sinem Tetik, Uğur Özen, Ahmet Murat Arıkanlı

Samsun Canik Belediye: Dragana Nikolovic 21, Dilan Çelik 8, Nazlı Çalışkan 4, Zeynep Sude Kara 2, Dilara Azaklı 2, Semanur Ersoy 2, Neslihan Demir 2, Kayra Güler Sağlam 8, Nurgül Ersoy, Sina Konuksever, Elif Korkut

Beşiktaş HDI Sigorta: Senay Zeybek 2, İrem Naz Topuz 17, Melisa Korkmaz 16, Nur Sezen Yavuz 11, Melek Uzunoğlu 10, Elif Bayram 16, Nisa Yalçın 11, Yağmur Civan 2, Mia Draşkiçeviç 12, Crystal Erin Bradford 15

1. Periyot: 10-30

Devre: 23-67

3. Periyot: 35-88


SAMSUN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonun ilk haftasında Beşiktaş HDI Sigorta deplasmanda Samsun Canik Belediye'yi 112-49 yendi.


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