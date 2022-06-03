Her zaman işinize yarayacak 7 pratik bilgi

Evinizde ya da kişisel olarak yaşadığınız bazı problemlerin çözümü bu haberde! İşte, hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler…

1-Yağ lekesine mısır unu

Yağ lekelerinin üzerine mısır unu koyarak 10 dakika bekletin. Sonrasında lekeli bölgenin üzerindeki unu elektrikli süpürge ile çekin. Lekenin yok olduğunu göreceksiniz.

2- Dibi tutmuş tencere nasıl temizlenir?

Tencerenin dibine 1 yemek kaşığı kristal tuz, 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Bu karışımı tencerede yarım saat bekletin. Yarım saatin sonunda temiz bir süngerle çok bastırmadan tencereyi temizleyin. Ovalama işlemi yanık lekelerinin çıkmasını kolaylaştıracaktır.

3-Spor ayakkabıyı ilk günkü haline getirmek

Bir su bardağı kadar su ile bir miktar bulaşık deterjanını (1 tatlı kaşığı) karıştırın. Karıştırma işlemini kullanılmayan bir diş fırçası yardımı ile yapabilirsiniz. Daha sonra ise fırçayı karışıma batırıp ayakkabılarınızı köşe bucak güzelce temizleyin.

4-Maydanozları kolay kesmek

Doğru yöntem: İlk olarak yıkadığımız maydanozları havlunun üstüne seriyoruz. Ardından havluyu katlamaya başlıyoruz. Mendil kıvamına gelinceye kadar katlıyoruz. 10 dakika sonra maydanozları kesme tahtasına serpiyoruz. Doğramaya başlıyoruz.

5-Bardakların birbirine yapışması

Mutfağınızdaki yer alanını genişletmek için iç içe koyduğunuz bardaklar kimi zaman birbirine yapışabilir. Bu sorunu çözmek için bardakları bir leğene koyup en üstteki bardağın içerisine buz yerleştirerek leğenin içine yavaşça sıcak su koymaya başlayın. Böylelikle bardaklar birbirinden kolayca ayrılacaktır.

6-Yumurta kabukları etkisi

Sahip olduğu mineraller sayesinde ağız kokusunu önlerken, ağız içi iltihaplarına da fırsat vermez. Daha güçlü ve beyaz dişlerin oluşumunda etkisi olan yumurta kabuğu, doğru şekilde tüketildiğinde ağız ve diş sağlığı için popüler bir besin olmaktadır.

7-Kavanozların üzerlerindeki etiketler

Kavanoz içerisinde satın aldığınız herhangi bir yiyecek bittikten sonra kavanozu kullanmak isteyebilirsiniz. Fakat üzerinde etiket her yıkamada aşınır ve yapışkan bir hal alır. Bu sorundan kurtulmak için etiketin üzerine yemeklerde kullanılan margarini sürün ve 10 dakika kadar bekletin. Etiket ve yapışkan madde kolayca çıkacaktır.

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Pamuklanmaya karşı sünger

Bulaşık Süngerini Deneyin. Nemli bir bulaşık süngeri de tüylenen kıyafetlerin temizlenmesini sağlayabilir.

Tarçınla karıncalardan kurtulun

Pencere ya da kapıların yakınına bırakacağınız çubuk tarçınlarla karıncaları evden uzaklaştırın

Muzlarınız hemen çürümesin

Muzun daha uzun süre dayanması için koparıldığı yere plastik sarmanız yeterlidir.

Meyveleri daha sulu hale getirin

Limon gibi asitli meyveleri daha sulu hale getirmek için mikrodalga fırında 15-20 saniye ısıtmanız yeterli.

Kuruyan limonları kullanılabilir hale getirmek için sıcak suyun içinde 10-15 dk bekletin.

Cam bardaklarınızdaki lekelerden kurtulun

Yöntem 1: Çay ve kahve bardaklarındaki inatçı lekelerden kurtulmak için önce sıcak suyla doldurup içine yumurta kabukları atın

Yöntem 2: Kaynamış olan suyun içine sirke dökülür. Bu karışım leğende bulunan bardakların üzerine dökülür ve içine birkaç damla bulaşık deterjanı atılır. Bu şekilde 2 ila 4 saat boyunca bekletilir. Ardından mutlaka bol su ile durulanmalıdır.

Yöntem 3: Tüm bardaklarınızı geniş bir kap içerisine koyun. Üzerine sıcak su dökün. Daha sonra suya sirke, parlatıcı veya bir miktar çamaşır suyu ekleyin. En az 2-3 saat bardakları bu şekilde bırakın.

Ayakkabının sıkması

Yeni aldığınız bir ayakkabı ilk giydiğinizde ayağınızı sıkıyor olabilir. Bunun için ayakkabınızı birkaç dakika buhara tutmanız yeterli olacaktır. Ya da içine bir gece önceden nemli bez koyarak da açılmasını sağlayabilirsiniz.

Gözlük vidalarının gevşemesi

Kullandığınız gözlüğün vidaları kimi zaman yerinden çıkarak sizlere zor anlar yaşatabilir. Bunun için gözlüğün vidasının çıktığı yere vidayı takmadan önce renksiz oje sürmeniz etkili olacaktır.

Ayakların şişmesi

Uzun yol yürüdüğünüzde ayaklarınız şişiyor ve yorgun hissediyorsanız, yapacağınız tek şey ayağınızı ve ayak bileğinizi kolonya ile ovmak olacaktır.

Ayak kokusu

Ayak kokusunu önlemek için ayakkabınızın içine bir kese içerisinde karbonat koymanız işe yarayacaktır. Karbonat kötü kokuların önlenmesinde en etkili yoldur.

Yumurta kabukları etkisi

Sahip olduğu mineraller sayesinde ağız kokusunu önlerken, ağız içi iltihaplarına da fırsat vermez. Daha güçlü ve beyaz dişlerin oluşumunda etkisi olan yumurta kabuğu, doğru şekilde tüketildiğinde ağız ve diş sağlığı için popüler bir besin olmaktadır.

Spor ayakkabı nasıl temizlenir?

Bir yemek kaşığı karbonat, iki yemek kaşığı beyaz sirke ve bir bardak ılık su ile karıştırılır. Bir bez veya temiz diş fırçasıyla bu karışımı ayakkabıyı temizlemek için kullanabilirsiniz. Eğer ayakkabının tabanında bir sorun olmayacağı düşünülüyorsa bez ayakkabılar çamaşır makinesinde de yıkanabilir ve temizlenebilir.