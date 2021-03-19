Her yere şirin görünmek zor iş! Cumhuriyet yazarlarından biri Atatürkçülük şovu yaparken diğeri terörü güzelliyor

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Her yöne şirin görünme hedefindeki Cumhuriyet'te, yazarlardan birisi Danıştay'ın andımız kararını Atatürkçülük şovu ile eleştirirken, bir diğeri ise terör örgütü propogandasından ceza alan ve Milletvekilliği düşen FETÖ ve PKK sevici Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu savundu.

Terör propogandası temel hak mı?

Eski HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşmesini kaleme alan Emre Kongar, 'Gergerlioğlu'nu savunmak ne demektir?' diye sordu. "Ben Gergerlioğlu’nu, mevcut Anayasa ve yasalar karşısında hem hukuksal hem de siyasal açıdan haksızlığa uğradığı için savunuyorum." ifadeleri ile suçu sabit Gergerlioğlu'na haksızlık yapıldığını öne süren Kongar, terör örgütü propogandası yapmak suçunun temel hak ve özgürlükler kapsamında olması gerektiğini savundu: "Ben Gergerlioğlu’nu, Temel İnsan Hak ve Özgürlüklerinden yana olduğum için, ülkemde Demokrasiyi, Hukuk Devletini yerleştirmek istediğim için savunuyorum."

Biri terörü güzellerken diğeri Atatürkçülük şovu yapıyor!

Öte yandan aynı Cumhuriyet'in bir diğer yazarı ise Atatürkçülük şovu yaparak Danıştay'ın andımız kararını eleştirdi. 'Türküm, doğruyum' ifadeleri ile yazısına başlayan Sirmen, " 'Türküm, doğruyum' diye başlayan, bu 'ant'a karşı olanlar, şimdi ele geçirdikleri devletin erklerini kullanarak okullarda okunmasını yasaklamışlardır.

Neden? Neden, Kemalist sübjektivist Atatürkçü ulus kavramıdır." dedi ve şu yorumu yaptı: "Karşıtlar, bu ulus kavramı çevresinde baskıcı, hatta faşist şovenizmle ulusçuluğu birbirlerine karıştırıp kavram kargaşası yaratarak zihinlerini bulandırmak peşindedirler."