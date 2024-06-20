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Yerel Her yerde aranıyordu! Feci halde bulundu
Yerel

Her yerde aranıyordu! Feci halde bulundu

Yeniakit Publisher
2024-06-20 16:59:00 -
Her yerde aranıyordu! Feci halde bulundu

Kütahya'da bir süredir aranan genç adam, sulama kanalında ölü bulundu. Gencin son olarak kanala yakın bir benzin istasyonundan motosikletine yakıt aldığı tespit edildi.

Kütahya'da sulama kanalında motosikletin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler yaptıkları incelemede öldüğünü belirledikleri sürücünün, kayıp Mehmet Sadık Arslan (25) olduğunu tespit etti.

Arslan'ın en son saat 22.30'da olay yeri yakınındaki akaryakıt istasyonundan motosikletine benzin aldığı belirlendi.

Gencin cansız bedeni, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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