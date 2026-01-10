  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen Görgüzel'in mide bulandıran rezaleti
Gündem

Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen Görgüzel'in mide bulandıran rezaleti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen Görgüzel'in mide bulandıran rezaleti

Boğazına kadar pisliğe batmış olan seküler-laikçi magazin dünyasından pislik akmaya devam ediyor. Uyuşturucudan alınan Selen Görgüzel'in mide bulandıran rezaleti yeniden gündem oldu

Uyuşturucu girdabına kapılan ünlü isimler, büyük kaygı uyandırdı.

Gençlerce örnek alınan spiker, gazeteci, DJ, fenomen, manken, oryantal, tiyatrocu, aktör, aktris, yapımcı, yönetmen, senarist, yazar, popçu, spor kulübü başkanı, işadamı titrli bu isimlerin kokainman çıkmaları tehlikenin büyüklüğünü tekrar gün yüzüne serdi.

Yankıları süren uyuşturucu soruşturması kapsamında üç ünlü isim daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in yer aldığı belirtildi.

Uyuşturucudan gözaltına alınan Selen Görgüzel'in rezaleti yeniden gündem oldu.

 

 

Boğazına kadar pisliğe batmış olan seküler-laikçi magazin dünyası denilen kokuşmuş mahallenin parlattığı Görgüzel, geride bıraktığımız yıllarda oynadığı "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda, o dönem evli olduğu Hamdi Alkan'dan izin alarak rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşmüştü.

1
Yorumlar

Yorumlar

Ne iş

Beyaz tv nin de bazı sunucu spikerleri uyuşturucudan tutuklanıyor kepazelik diz boyu.

Hayriye

Bu şahısların iş alanları durduruldu gençlerin zehirlenmeleri önlenmesi gerekir utanmaz reziller ahlak anlayışınız batsın
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

