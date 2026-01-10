Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen Görgüzel'in mide bulandıran rezaleti
Boğazına kadar pisliğe batmış olan seküler-laikçi magazin dünyasından pislik akmaya devam ediyor. Uyuşturucudan alınan Selen Görgüzel'in mide bulandıran rezaleti yeniden gündem oldu
Uyuşturucu girdabına kapılan ünlü isimler, büyük kaygı uyandırdı.
Gençlerce örnek alınan spiker, gazeteci, DJ, fenomen, manken, oryantal, tiyatrocu, aktör, aktris, yapımcı, yönetmen, senarist, yazar, popçu, spor kulübü başkanı, işadamı titrli bu isimlerin kokainman çıkmaları tehlikenin büyüklüğünü tekrar gün yüzüne serdi.
Yankıları süren uyuşturucu soruşturması kapsamında üç ünlü isim daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in yer aldığı belirtildi.
Boğazına kadar pisliğe batmış olan seküler-laikçi magazin dünyası denilen kokuşmuş mahallenin parlattığı Görgüzel, geride bıraktığımız yıllarda oynadığı "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda, o dönem evli olduğu Hamdi Alkan'dan izin alarak rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşmüştü.