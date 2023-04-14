Her tasarımda Bellona şıklığı!

"Eşsiz tasarım anlayışı ve kalitesiyle, yeni Bellona koleksiyonunda her tasarım bir Bellona Klasiği" mottosuyla görücüye çıkan Bellona 2023 ürünleri, şık ve modern tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

2023 yılında benzersiz Bellona tasarımlarını keşfetmeye davet eden markanın; Plaza, Larissa, Mirante koleksiyonları ile Ravelly Koltuk ve Atlanta köşe takımı kalite ve şıklığının yanında fonksiyonel özelliklere sahip.

Lüks ve modern dizaynıyla Larissa Konsept, parlak bronz kullanımının yanında kapakların üstünde yer alan klapa detayları ile yaşam alanlarına sanatsal ve zarif bir hava katmak isteyenlere hitap ediyor.

İnox ve bej tonlarının birbirini tamamladığı Mirante sade zarafeti ile dikkat çekerken, parlak ceviz ve ince detaylarıyla Plaza; modern ve fonksiyonel özellikleriyle yaşam alanlarının yeni gözdesi olmaya aday.

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Bellona’nın birbirinden şık ürünlerinin yer aldığı 2023 koleksiyonuna tüm Bellona mağazaları ve bellona.com.tr’den ulaşmak mümkün.