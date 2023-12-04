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Ekonomi Her tahmini tutan Mert Başaran, elinde doları olanlara çok ama çok kötü haberi verdi!
Ekonomi

Her tahmini tutan Mert Başaran, elinde doları olanlara çok ama çok kötü haberi verdi!

Yeniakit Publisher
2023-12-04 22:23:00 -
Her tahmini tutan Mert Başaran, elinde doları olanlara çok ama çok kötü haberi verdi!

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, 29 liraya doğru ilerleyen dolar kuruna ilişkin dikkat çeken bir bilgiyi paylaşarak kötü haberi verdi.

Altın ve dolar kuruna ilişkin yaptığı isabetli tahminlerle dikkat çeken Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran'dan kritik bir açıklama geldi.

Mert Başaran, doların diğer yatırım araçlarına kıyasla daha az para kazandırdığını ifade etti.

Dolara sahip olanların başka yatırım araçlarına geçmesi gerektiğini sürekli söyleyen Başaran, elinde döviz bulunduranlara kötü haberi verdi.

Başaran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2002-2023 yılları arası borsa endeksi 80 kat, asgari ücret 90 kat, altın 130 kat, simit 75 kat, ev fiyatları 100 kat, dolar 20 kat artmış. Ama sorsan dolar çok kazandırır" dedi.


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