Her tahmini tutan ekonomist Mert Başaran duyurdu: Dolar o rakama gelip 2 yıl boyunca orada tutulacak

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 21,52 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, 'Mehmet Şimşek sonrası dolar kuru ne olur?' sorusuna cevap verdi.

Mert Başaran, dolar kurunun 26 lira seviyesine çıkabileceğini ve burada dengelenebileceğini ifade etti.

İşte Mert Başaran'ın o tahmini:

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Dolar şu an ucuz. Doların 26-27 lira olması olası. Bu esasında bizim lehimize bir durum. Doların belli rakamlara gelip dengelenmesi daha sağlıklı bir süreçtir. Dolarda sağlıklı bir noktaya getirmek mantıklı bir adımdır. Ve burada 2 yıl tutulabilir. Dolar enflasyonun altında kaldı. Ekonomide istikrar olduğu yerde borsa artar, güven artar. Toprak artar. Mehmet Şimşek bu süreci çözer mi, çözer.