  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nu böyle rezil kepaze etti! Köpeği bile onu görse...

Koltuk sevdalısı Kemal'den skandal Erdoğan açıklaması

Dev şirket iflas etti! Dikkat çeken detay, şok eden gelişme: sessizliğini bozdu! FTX, Genesis'in talebine itiraz etti!

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinde bomba "Abdullah Gül" detayı! Böyle duyurdu

Güney Kore ilk kez duyurdu! Korkutan gelişme, o haber: Çin ve Rus savaş uçakları hava sahasına girdi! Duyurdular

Vah vah vah! CHP amigosu İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu’nu böyle tokat manyağı yaptı

Fatih Portakal ne olduğunu nihayet anladı! Ya safım ya aptalım Kılıçdaroğlu’na nasıl inandım?

Kübra Par, Nihal Bengisu Karaca ve dahası… Ciner’in talimatının arkasında ne var?

Doğalgazda büyük müjde! O tarihte bir indirim daha geliyor

Türkiye’yi sarsan gelişme! O iki siyasi parti birleşiyor! Yer yerinden oynayacak
Ekonomi Her tahmini tutan ekonomist Mert Başaran duyurdu: Dolar o rakama gelip 2 yıl boyunca orada tutulacak
Ekonomi

Her tahmini tutan ekonomist Mert Başaran duyurdu: Dolar o rakama gelip 2 yıl boyunca orada tutulacak

Yeniakit Publisher
2023-06-06 19:11:00 -
Her tahmini tutan ekonomist Mert Başaran duyurdu: Dolar o rakama gelip 2 yıl boyunca orada tutulacak

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, ekonominin başına Mehmet Şimşek'in geçmesinin ardından 'dolar ne olur?' sorusuna cevap verdi. Başaran, dolar kurunun 26-27 lira seviyesine yükseltilip iki yıl boyunca o bantta kalabileceğini söyledi.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 21,52 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, 'Mehmet Şimşek sonrası dolar kuru ne olur?' sorusuna cevap verdi.

Mert Başaran, dolar kurunun 26 lira seviyesine çıkabileceğini ve burada dengelenebileceğini ifade etti.

İşte Mert Başaran'ın o tahmini:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dolar şu an ucuz. Doların 26-27 lira olması olası. Bu esasında bizim lehimize bir durum. Doların belli rakamlara gelip dengelenmesi daha sağlıklı bir süreçtir. Dolarda sağlıklı bir noktaya getirmek mantıklı bir adımdır. Ve burada 2 yıl tutulabilir. Dolar enflasyonun altında kaldı. Ekonomide istikrar olduğu yerde borsa artar, güven artar. Toprak artar. Mehmet Şimşek bu süreci çözer mi, çözer.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23