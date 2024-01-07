Her tahmini çıkan Mert Başaran'dan dolar kuru için 42 lira açıklaması Patlama olmaması için bu yapılmalı

Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, Masterhaber sitesinde "Ekonominin sağlığı için dolar 42 lira bandına gelmeli" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Mert Başaran, dolarda ileride bir patlamanın yaşanmaması için 42 lira seviyesine gelmesi gerektiğini ifade etti.

İşte Mert Başaran'ın o yazısı:

Bu şekilde istikrarlı şekilde devam edeceğiz gibi gözüküyor. Banka kurumlarından ya da yurt dışı finans otoritelerinden de HSBC yıl sonu için 33 lira hedef fiyat verdi dolarda. Bu da çok şaşırtıcı bir rakamdı. 38-40 lira veren de var. Çok iddialı geldi bana bu rakam. Türkiye'de çok fazla 60-70 olacak diyen bir yerde, HSBC gibi bir kurumun 33 vermiş olması çok şaşırtıcı. Bana tabii bu da biraz abartı geldi. Daha önceki yorumlara bakınca bu tip büyük şirketlerin yorumları genelde tutmayabiliyor. Dolayısıyla tedbirli olmak lazım.

Benim dolar için öngörüm; eğer yüzde 51 asgari ücret zammı yapıldıysa doların yüzde 35-40 artması gayet sağlıklı olur ülke için. Bu da 42 lira bandında doların gelmesi yıl içinde ekonominin sağlığı için gerekli gibi gözüküyor. Bunun altında olması, 30-33 kalması, yüzde 50 asgari ücretin arttığı bir yerde, enflasyonun olduğu bir yerde uzun vadede ekonomide ciddi sıkıntılar yaratır. Ve ondan sonraki yıllarda dolarda büyük bir patlama riski yaratır. Dolarda patlama olmamasının yolu, doların enflasyonuna göre düzenli şekilde artışını serbest bırakmaktır.

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