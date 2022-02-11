Her şeyleri gibi Hazreti Meryem sevgileri de yalan çıktı! Fener Rum Patrikhanesi Dr. Kısa'nın hakareti karşısında sessiz kaldı

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Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Cihad Kısa'nın Hz. Meryem'e yönelik "iffetsizlik" iftirasına kamuoyunun tepkisi sürerken, Fener Rum Patrikhanesi, yeniakit.com.tr'nin ısrarlı randevu talebine karşılık vermedi.

Bu da sahteymiş!

Fener Rum Patrikhanesi'nin Hazreti Meryem'e yönelik çirkin sözler karşısında sessiz kalması, her şeyleri gibi Hazreti Meryem sevgilerinin de sahte olduğunu gözler önüne serdi.

Dr. Kısa, görevli olduğu İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından da korunarak, görüntülerin kırpılmış olduğu iddia edilmişti. Videonun tamamının ortaya çıkmasına karşın bir soruşturma başlatmayan Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi, Hazreti Meryem'e yönelik çirkin sözlere tepki gösteren dini hassasiyete sahip kişileri hedef almıştı.