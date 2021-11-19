"Her şey kurgu" Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacısı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'ya şok!

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan, Masterchef Türkiye adlı yarışmaya veda eden isimlerden Tunahan Ak, programın kurgu olduğunu öne süren bir hamlede bulundu.

Kurgu iddiasını ortaya atan paylaşımı beğendi

Tunahan Ak, Masterchef Türkiye'nin kurgu olduğunu, yarışmaya tekrar katılan Görkem Demiral ve Azize Polat'ın bu senaryonun bir parçası olduğunu iddia eden bir tweeti beğenerek gösterdi.

Sık sık kurgu iddiaları ile gündeme gelen programın eski yarışmacının bu hareketine Acun’un ne tepki vereceği merak konusu oldu.