Her şey kötü kokularla ortaya çıktı! Korkunç olay

Olay, İnönü Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıcak havanın da etkisiyle daireden gelen kokulardan dolayı rahatsız olan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün aracı ile apartman dairesinin balkonundan içeri giren ekipler, erkek cesediyle karşılaştı.

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerince evde yapılan çalışmanın ardından İbrahim Kula'nın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Yaklaşık bir hafta önce öldüğü tahmin edilen Kula'nın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belli olacağı belirtildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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