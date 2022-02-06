Her provokasyonda ‘zillet’in parmağı var

Türkiye’deki huzur iklimini baltalamaya çalışan şer odaklarının yeni gündem maddesi Samsun’daki Atatürk heykeline yönelik halatlı provokasyon olurken, geçmişte sahnelenen benzeri senaryolarının arkasından hep Zilletin paydaşları çıktı. Saldırının AK Parti’nin oluşturduğu atmosfer sonrası gerçekleştiğini öne sürerek mütedeyyin kesimi hedef alan düşman kardeşler ittifakı, geçmişte Türkiye’yi karanlık günlere çekmeye yönelik sayısız provokasyona imza attı. İşte ülkemizi 90’ların karanlığına geri götürmek isteyen kirli tezgahlardan bazıları:

Sabıkası kabarık

CHP’li Veli Ağbaba tarafından Meclis kürsüsünde konuşturulan Ceren Güneş kod adlı Özge Aydın ile Gezi olaylarında polise taş atan Aynur Ada kod adlı Göze Altunöz’ün YPG üyesi oldukları ortaya çıktı. Okmeydanı’nda referanduma yönelik ‘Evet’ çalışmalarının yapıldığı bir kahvehaneyi basan DHKP-C’li teröristlerden birinin, CHP Bahçelievler Gençlik Kolları Üyesi Umut Güney olduğu ve Kılıçdaroğlu ile yan yana poz verdiği belirlendi. İstanbul’un Gültepe Mahallesi’nde Alevilerin yaşadığı 10 evin işaretlenmesi üzerine başlatılan soruşturma sonucunda yakalanan 3 kişiden ikisinin Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyesi, diğerinin ise DHKP-C üyesi olduğu tespit edildi. Ağustos 2014’te Şırnak İdil Turgut Özal Mahallesinde bulunan Bener Cordon İlköğretim Okulu’ndaki M.Kemal büstünü kıran, Şırnak Merkez Mehmet Emin Açar İlköğretim Okulu’nun bahçesinde bulunan M.Kemal büstünü yerinden söken yüzleri maskeli grubun HDP üyesi olduğu saptandı. Aynı günlerde Mersin Akdeniz İlçesi Hal Mahallesinde, Mimar Sinan Ortaokulu önünde bulunan M.Kemal büstünü ateşe veren ve yine aynı gün Antalya Finike Yeni Mahalle Şerbetçi Bulvarı üzerinde,Yunuslu Parkındaki M.Kemal büstünü parçalara ayıranların, CHP mitinglerinde HDP flamalarıyla boy gösteren militanlar olduğu öğrenildi. 24 Eylül 2014’te Cizre’de M.Kemal heykelini benzin döküp ateşe verenler YDG-H üyesi çıktı. İstanbul Vezneciler’de bombalı saldırıda şehit olan polislerin cenazesinde Kılıçdaroğlu’na saldırıp, olay çıkarmaya çalışan Tunç Ezer’in sosyal medya hesabında Kılıçdaroğlu’na övgü dolu paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Provokasyon CHP'ye yarıyor

Konuyla ilgili Akit’e konuşan uzmanlar, provokasyonu yapan da bu olaylar üzerinden toplumu kutuplaştıran da bundan nemalanmaya çalışan da CHP ve ortaklarıdır yorumunda bulundu.

Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy: “Kendi paydaşları olan HDP’li militanlar defalarca Atatürk heykellerine saldırdı, sineye çektiler. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ‘Mustafa Kemal’in askeri değiliz’ dedi, gıkları çıkmadı. Milletin Meclis’inde konuşturdukları kişilerin YPG’li terörist olduğu anlaşıldı. Referandumda ‘Evet’ oyu verecek olan insanların başına silah dayayan maskeli örgüt militanlarının CHP teşkilat mensubu olduğu belirlendi. Bu da gösteriyor ki, bu tür provokatif eylemleri yapanlar da ortalığı ayağa kaldıranlar da zilletin paydaşları çıkıyor. Çünkü Kemalist sistem bu provokatif eylemlerden her zaman kârlı çıkmıştır. Bu oyuna gelmemeliyiz. Bizim heykel sorunumuz yok. Bizim tek sorunumuz batıl olan inançla. Biz Mememen hadisesini de biliyoruz. Bu hadiselerden sonra mutlaka laik ve Kemalist sistem hep bir kazanım elde etmiştir.”

Provokasyona sarılıyorlar

Gazeteci Yazar Murat Özer: “Ne zaman Türkiye’de CHP gerilerse ve millet onlardan kurtulup halkın iktidarını tesis ederse, o zaman bu tarz provokasyonlara ihtiyaç duyuyorlar. Hatırlanacağı üzere Demokrat Parti iktidara geldiğinde Ticaniler adlı bir hareket ortaya çıkmıştı ve Atatürk heykellerini hedef almıştı. Daha sonra bu tarikatın lideri Kemal Pilavoğlu’nun, CHP’den milletvekili adayı olduğu orta çıkmıştı. CHP’nin bütün yerel yönetimlerde sergilediği başarısızlıkları örtebilecek tek argümanı Atatürk olduğu için, Samsun’daki provokasyonu gündeme taşıyarak kendi seçmenini konsolide etmeye çalışıyor. Olaydan sonra CHP’lileri meydana döküp o heykelin etrafında sergiledikleri saçma sapan görüntü de bunu ispatlıyor. HDP’liler apaçık şekilde Şırnak’ta, Cizre’de ve daha birçok yerde Atatürk heykellerini yaktılar ve bunun arkasında durdular. Yeniden Türkiye’yi vesayet odaklarına teslim edebilmek için terörle dahi işbirliği yapacak kadar düşmüş durumdalar.”