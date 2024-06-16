Yurdumuzdan acemi kasap manzaraları
Kurban Bayramı'nın klasiği acemi kasaplar yine şaşırtmadı. Kurban ibadetini yerine getirirken kazara kendilerini yaralayanlar sabahın erken saatlerinden itibaren hastanelere akın etti. Kimi elin,, kimi kolunu kimi ise bacağını kesti... Belinde bıçak takımıyla hastanenin yolunu tutuna bir vatandaş ise dikkat çekti.
Kurban Bayramı tüm yurtta idrak ediliyor.
Bayram namazını eda eden vatandaşlar, kurban ibadetini yerine getirmek için kurbanlıkların başına gitti.
Ancak bayram klasiği olan değişmeyen bir manzara var idi. Acemi kasaplar kurban keserken kazara kendilerini yaraladı.
İşte yurttan 'acemi kasap' manzaraları;
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KAYSERİ
Kayseri'de bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban keserken kazara kendilerini yaralayan vatandaşlar da hastaneye akın etti.
Kendi araçları ve ambulanslar ile hastaneye gelen kasaplar, tedavi altına alındı. Yaralanan bazı vatandaşlar başlarına gelen olayı gülerek anlatırken, bazıları da kurban yerine kendilerini kestiklerini dile getirdi.
ADIYAMAN
Adıyaman'da kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.