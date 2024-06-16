Yurdumuzdan acemi kasap manzaraları

Kurban Bayramı tüm yurtta idrak ediliyor.

Bayram namazını eda eden vatandaşlar, kurban ibadetini yerine getirmek için kurbanlıkların başına gitti.

Ancak bayram klasiği olan değişmeyen bir manzara var idi. Acemi kasaplar kurban keserken kazara kendilerini yaraladı.

İşte yurttan 'acemi kasap' manzaraları;

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KAYSERİ

Kayseri'de bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban keserken kazara kendilerini yaralayan vatandaşlar da hastaneye akın etti.

Kendi araçları ve ambulanslar ile hastaneye gelen kasaplar, tedavi altına alındı. Yaralanan bazı vatandaşlar başlarına gelen olayı gülerek anlatırken, bazıları da kurban yerine kendilerini kestiklerini dile getirdi.

ADIYAMAN

Adıyaman'da kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.