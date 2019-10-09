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Her konuya ilk yorumu yapmaya çalışan İmamoğlu'na TSK sessizliği soruldu!

Olur olmadık her konuda ilk açıklamayı yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, harekata hazırlanan şanlı Türk ordusuna destek mesajı yayınlamaması tepkiye neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, İmamoğlu'na, TSK'ya destek verip vermeyeceğini sordu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 09:36
Her konuya ilk yorumu yapmaya çalışan İmamoğlu'na TSK sessizliği soruldu!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK)Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra şimdi de Fırat’ın doğusuna yönelik harekata ilişkin gelişmeler gündeme oturdu.

Hemen hemen tüm siyasi partiler, siyasi kişiler, kuruluşlar düşüncelerini dile getirdi. Bütün Türkiye adeta ABD Türkiye arasında tarihinin en büyük geriliminin doruğa çıktığı bu günlerde dikkat kesildi.

Ancak, söz konusu gezme olunce seçmenin düğününe gitmeyi bile es geçmeyecek dikkatte ve hemen hemen her konuda ilk önce fikir beyan etmeyi seven, “Elbetteki konuşacağız, elbetteki Türkiye’nin tüm sorunları hakkında fikir söyleyeceğiz” diyerek bu tavrını savunan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu’nun günlerdir sesinin çıkmaması dikkat çekiyor.

Sosyal medyada takipçileri İmamoğlu’na bu sessizliği sordu.

İşte bazı mesajlar…

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 09:36
  1. İstanbul
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. TSK
  4. Fırat Kalkanı
  5. Zeytin Dalı
  6. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • Ali kaptanAli kaptan3 dk önce
    Devletimiz pkk lı hain domuzları ve son dönemlerde onlara yalakalık yapan kaltak ve gavatları vatandaş olarak gördüğü sürece başımız beladan kurtulmaz. Eyyy devlet ya bunların işini bitir yada biz milliyetçi muhafazakarlar olarak kendimiz yaparız.Sabrımız taşmak üzere.
  • AhmetAhmet7 dk önce
    Nerde onda o cesaret Ota moda konuşan depremi bile kendine kullanan ekrem şu anda dut yemiş bülbül biliyorum Harekata destek verirse hdp pkk kendi ku ser sonra oy vermez yazık sana imamoglu sen nasıl Karadenizli sin bence Karadenizliler den uzak dursun yoksa ağzının payını alır bence üç beş oy için vatani satmaya degmez
  • DostDost11 dk önce
    Kürtlerden oy istiyor, yıllarca malum zzihniyet kurtleri insan yerine koymadı. Şimdi iktidara gelmek için Türkiye yi bile satarlar bunlar. Bunlardan cacık olmaz.
  • Tata TongaTata Tonga20 dk önce
    tuğçe kazas ile imamoğlunu karıştırmışlar... tuğçe kazas görüş bildirmiş işte. yetmedi mi bunlara?
  • KadirKadir22 dk önce
    Yav....k!!!Destek veriyorum veya vermiyorum desene...
  • İlhami babaİlhami baba27 dk önce
    Bu yunan bozmasından hala bir beklentiniz Varsa şaşarım aklınıza
  • SamReyizSamReyiz27 dk önce
    Adam desteklemiyor ki niye mesaj atsın. Adam proje adam ne söylenirse onu yapıyor tasması başkasının elinde. Ülkesinin Amerika'nın kucağında olmasını istiyor türker ertürk le aynı yapıya hizmet ediyorlar. Chp den ne bekliyor bu millet hala oy atıyor,ne insanlarla yaşıyoruz..
  • Alp Alp 32 dk önce
    Ağabeklerine hakaret mi etsin yaniii. Tabiki suspus
  • LeventbayLeventbay33 dk önce
    Ya bir gidin akit chp ilk destek veren . İlla bir ... bulacaksınız . İlla . Siz abd nin enrinden bir çıkında bir görelim sizi teump iziniyle gerdege giriyorsunuz . Ne oldu durdu ya ordu konik bir devlet yönetimi .""siz 30 km girin ana bir durun ben biraz geriye çekileyim ypg ye dokunmayın onlarda biraz öekilsin gibilerinden bir harejat komik oluyor
  • Kadir Kadir 37 dk önce
    Merak ediyorum Fransadan nasıl bir talimatla düşmüş dur
  • WASPWASP37 dk önce
    ulkemiz savasa giriyor ve sanli askerimiz bir cok riske girerken hala imamogluyla zaman kaybetmek ne ise yarar?
  • hülyahülya40 dk önce
    yeni moda.birisinin ne söylemesi gerektiğini siz söylüyorsunuz.garip.

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