Her konuya ilk yorumu yapmaya çalışan İmamoğlu'na TSK sessizliği soruldu! Olur olmadık her konuda ilk açıklamayı yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, harekata hazırlanan şanlı Türk ordusuna destek mesajı yayınlamaması tepkiye neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, İmamoğlu'na, TSK'ya destek verip vermeyeceğini sordu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK)Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra şimdi de Fırat’ın doğusuna yönelik harekata ilişkin gelişmeler gündeme oturdu. Hemen hemen tüm siyasi partiler, siyasi kişiler, kuruluşlar düşüncelerini dile getirdi. Bütün Türkiye adeta ABD Türkiye arasında tarihinin en büyük geriliminin doruğa çıktığı bu günlerde dikkat kesildi. Ancak, söz konusu gezme olunce seçmenin düğününe gitmeyi bile es geçmeyecek dikkatte ve hemen hemen her konuda ilk önce fikir beyan etmeyi seven, “Elbetteki konuşacağız, elbetteki Türkiye’nin tüm sorunları hakkında fikir söyleyeceğiz” diyerek bu tavrını savunan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu’nun günlerdir sesinin çıkmaması dikkat çekiyor. Sosyal medyada takipçileri İmamoğlu’na bu sessizliği sordu. İşte bazı mesajlar…

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