Her kadının bilmesi gereken aspirin ile ilgili 10 püf nokta

Hiç ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliği haricinde aspirini kullanabileceğiniz diğer alanları merak ettiniz mi?

Aspirinin bilinmeyen kullanım alanları

Böcek ısırıkları

Tropikal olarak kullanılan aspirin, böcek ısırığındaki tahriş ile kolayca baş edebilir ve enfeksiyonları önleyebilir. Bir aspirin ezin ve bir çorba kaşığı su içinde eritin, sonra anında kabartma için karışımı etkilenen bölgeye sürün.



Koltuk altı cildinizi aydınlatır. Birçok insan koltuk altlarında koyu renkli bir cilde sahiptir, bu da öz güvenini gerçekten mahvedebilir. Bu estetik problemi çözmek için, 2 ezilmiş aspirini bir bardak ılık suda eritmeniz, ardından karışımı koltuk altlarınıza uygulayıp 60 dakika boyunca çalışmasını beklemeniz gerekir. Daha sonra suyla durulayın ve her gün olumlu sonuçlar görene kadar işlemi tekrarlayın.

KEPEK ORTADAN KALDIRIR

2 aspirin ezin ve en sevdiğiniz şampuanınıza tozu ekleyin, ardından kepekleri hızlı ve etkili bir şekilde gidermek için saçınızı her zamanki gibi yıkayın.

SİVİLCE ORTADAN KALDIRIR

Aspirin, yüksek salisilik asit içeriği sayesinde, çeşitli cilt sorunlarına karşı mükemmeldir. Bir aspirin ezin ve birkaç damla su ile karıştırın, daha sonra macunu sivilcelerinize uygulayın ve gece boyunca çalışmasını sağlayın. Sabahları yüzünüzü soğuk suyla yıkayın ve sivilceleri kurutmak için yatmadan önce her gece işlemi tekrarlayın. Bununla birlikte, bu yöntem tahriş olmuş veya kesilmiş ciltler için uygun değildir.

TER LEKELERİNİ GÖMLEĞİNİZDEN ÇIKARIR

Gömleğinizin çıkaramayacağınız ter lekeleri varsa, aspirin yardımcı olabilir. 2 ezilmiş aspirin bir bardak ılık suyla karıştırılır, sonra karışım doğrudan lekelere uygulanır. Elbiseleri gece boyunca ıslatmaya bırakın, ardından her zamanki gibi yıkayın ve lekeler gitmelidir.

NASIRLARI AYAKLARDAN YUMUŞATIR VE KALDIRIR

Ayaktaki nasır, cildin tekrarlanan sürtünme ve basınç nedeniyle oluşan sertleşmiş bir alanıdır. Bu sorunun tedavisi oldukça zor, ancak aspirin nasırları kolayca yumuşatabilir ve her şeyden daha iyi çıkarabilir. 7 aspirin ezin ve bir çay kaşığı limon suyuyla karıştırın ve gerekirse biraz su ekleyin. Macunu nasırların üzerine ve etrafına uygulayın, ardından ayaklarınızı ılık bir bez veya havluyla sarın ve plastik bir torba ile örtün. Ambalajı 10 dakika sonra çıkarın, sonra nasırları bir pomza taşıyla ovalayın. Nasır düşene kadar işlemi her gün tekrarlayın.

ASPİRİN YÜZ MASKESİ

Bir aspirin yüz maskesi yüzünüzdeki cildi temizleyebilir ve yumuşatabilir ve sağlıklı tutabilir. 5 aspirin ezin ve 2 çay kaşığı doğal yoğurtla karıştırın, sonra maskeyi yüzünüze uygulayın ve 20 dakika boyunca çalışmasına bırakın. Daha sonra bol suyla durulayın ve daha sonra yüksek kaliteli bir nemlendirici krem ​​uygulayın. İşlemi 2 hafta boyunca tekrarlayın, yüzünüz hiç olmadığı kadar temiz ve yumuşak olacaktır.

SABUN KÖPÜĞÜ KALDIRIR

Küvetinizin etrafındaki alan çoğu zaman iyi görünmeyen ve çıkarılması oldukça zor olan sabun köpüğü biriktirebilir. Neyse ki, aspirin bir kez daha kurtarmaya geliyor! 5 aspirin hapı ezin ve bunları sıvı temizleyicinize ekleyin, ardından etkilenen bölgeye püskürtün ve karışımı yaklaşık yarım saat boyunca çalışacak şekilde bırakın. Daha sonra nemli bir bezle temizleyin ve tüm sabun köpüğü temizlenmelidir.

SAÇINIZA TEKRAR PARLAKLIK VERİR

Zaman geçtikçe saçlarımız parlaklığını ve hacmini kaybetmeye başlar, ancak aspirin geri alabilir. Bir bardak ılık suya 8 ezilmiş aspirin ekleyin, ardından karışımı saçınıza uygulayın ve 15 dakika boyunca çalışmasını bekleyin. Saçınızı sonunda suyla durulayın, eskisinden daha ipeksi ve parlak olacaktır. Favori şampuanınıza 5 ezilmiş aspirin ekleyerek aynı sonuçları elde edebilirsiniz.

ÇİÇEKLERİNİZİN ÖMRÜNÜ UZATIR

Vazolarınızdaki çiçekler evde kolayca solup gidebilir, ancak tabana bir tane ezilmiş aspirin ilacı eklemek onları uzun süre devam ettirebilir. Hile kendiniz deneyin ve sonuçları seveceğinize eminiz.

Gördüğünüz gibi, aspirin sadece basit bir ağrı kesici veya ateş hapı değil – hayatınızı kolaylaştıracak birçok kullanım alanına sahip, bu yüzden yukarıda bahsi geçen ipuçlarını ve püf noktalarını denemenizi öneriyoruz.