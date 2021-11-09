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Sağlık Her gün kola içerseniz bakın ne oluyor! Uzman doktor uyardı
Sağlık

Her gün kola içerseniz bakın ne oluyor! Uzman doktor uyardı

Doç.Dr.V.Özlem Bozkaya, kola tüketiminin insan vücudu için büyük risk oluşturduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 14:58:00 -
Her gün kola içerseniz bakın ne oluyor! Uzman doktor uyardı

Kola ülkemizde en çok tüketilen içeceklerden birisidir. Özellikle yemeklerin yanında kimilerimiz için vazgeçilmez bir içecektir. Kolanın yararları ve zararları günümüzde hala daha tartışması devam eden bir konudur. Kolanın zararlarını ve faydalarını merak edenler internet üzerinden bu konu hakkında derinlemesine araştırma yapmaktadırlar.

Doç.Dr.V.Özlem Bozkaya, kola tüketiminin zararlarını açıkladı.

Özlem Bozkaya yaptığı açıklamada, “1 kereden de bir şey olur! 1bardak kola tüketince günlük dozun 10 katı kadar şeker hızla vücuda girdi. Ani şeker yükselmesi, insulin patlaması gerçekleşti. Adrenalin, dopamin artışı ile kan basıncı yükseldi. Diüretik etki ile su kaybı 1 saat sonunda yeniden açlık hissi oluştu. Daha da kötüsü bunu hergün yapıyorsanız ani şeker yüklemesi ile; göbek çevresi yağlanma, karaciğerde yağlanma, insulin direnci, obezite ve dejeneratif hastalıklar! Şimdi bir daha soralım Kola isteyen??” diyerek kolanın zararına dikkat çekti.

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