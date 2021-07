Her fırsatta 'özgürlük'ten dem vuruyor! Özgür Demirtaş en ufak eleştiride hakaret yolunu seçiyor

Yeniakit.com.tr

AK Parti'ye gönderdiği CV'den beklediği karşılığı alamayıp, iktidara düşman kesilen Özgür Demirtaş, kendisine yönelik en ufak eleştiriye tahammül gösteremeyerek hakaret yoluna başvuruyor.

'Sonbaharda enflasyon daha da artacak'

Özgür Demirtaş, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamasında, yine vatandaşa korku pompalayarak, "Geçmiş 10 yıldır tane tane anlattım. Enflasyonun her geçen gün artıp, alım gücümüzün her geçen gün düşeceğini. Şu an çok kötü durumdayız. Ama maalesef, Sonbaharda enflasyon daha da artacak. Alım gücümüz daha da düşecek. Şimdiden geçmiş olsun." demişti.

Hakaretsiz basit bir eleştiri geldi

Demirtaş'ın bu açıklamasına bir sosyal medya kullanıcısı tarafından cevap verildi. Demirtaş'ın açıklamalarına ilişkin içinde tek bir hakaret cümlesi bulunmayan eleştiri şöyleydi: "Özgür Demirtaş demiş demiş de kasabın önü kalabalık, lokanta, cafe, bar kalabalık, millet tatile gitmek icin yarış ediyor. Ateş pahası denen şeylere millet çatır çatır ödeme yapıyor. Ne enflasyonundan bahsediyor.? Millet harcıyor, harcıyor."

Çirkin ifadelerle hakaret etti!

Her fırsatta 'özgürlüğü' öne süren Demirtaş, ufacık bir eleştiriye bile tahammül edemeyerek, hakaret diline başvurdu:

"Feci geriliyorum bu cahil yorumlara! Bahsettiği, Türkiye’nin %10’luk zengin kısmı! Beyefendiye Türkiye’de çalışan insanların yarısı asgari ücretli desen baka kalır. Yani Türkiye’nin yarısı hamal parasına çalışıyor. Neymiş tatil yerleri doluymuş."