Her fırsatta inkar ediyorlar! Ortaylı’dan CHP’lileri çıldırtacak Osmanlı çıkışı

Osmanlı’dan cumhuriyete geçişte yaşanan rejim değişikliği, kemalistler tarafından yazılan resmi tarihin başlangıcı olarak kabul edildi. Öyle ki Türklerin Osmanlı zamanında Türklükten koptukları ileri sürülürken, kurucu kadronun ulus devlet kurarak yeni bir millet inşasına giriştiği, dolayısıyla devletin Osmanlı’nın devamı olamayacağı, yönünde saçma sapan iddialarla insanları yıllarca uyuttular.

Ne var ki kemalistlerin komik propagandaları artık Atatürkçüleri bile rahatsız etmeye başladı. Mustafa Kemal hassasiyetiyle tanınan Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye Cumhuriyeti’nin “tabii ki Osmanlı’nın devamı” olduğunu söyledi.

Tv100’de katıldığı canlı yayında Ortaylı, “Cumhuriyet Osmanlı'nın kopuşu mu, devamı mı?” sorusuna kemalistlerin bu tezlerini çürüten bir cevap verdi.

“Efendim, dağdan çıkmadık biz” diyerek söze başlayan Ortaylı, “Bin yıllık devletiz. Nereden çıkacağız, tabii ki Osmanlı’dan çıkacağız, her şeyimizle. Bunun tartışılması kimseyi ne küçültür, ne büyültür, saçma şeylerdir bunlar.” dedi.

“Öyle elli yılda bir memleket, bir rejim çıkmaz ortaya” diyen Prof. Ortaylı, “Orta Asya cumhuriyetleri bile çok tatsız zamanlar geçirdiler ama onlarda bile bir eskilik vardır. Sovyet Orta Asya'sında eskinin kalıntıları, o memlekete göre şekilli biçimde vardır. Yani öyle öbür taraflara benzemezler” diyerek diğer Türkî cumhuriyetlerde de geçmişin kalıntıların net şekilde görülebileceğini ortaya koydu.