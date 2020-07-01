Her derde deva şerbetçi otunun inanılmaz faydaları

Kendirgiller ailesine ait olan şerbetçi otu, yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılmasının yanı sıra içerdiği maddeler ile birlikte insan sağlığına da birçok fayda sağlıyor. Uzmanlar, uçucu yağlar ve tanen bakımından oldukça zengin olan bu bitkinin özellikle mide bulantısı ve kusma gibi çeşitli mide rahatsızlıklarına şifa olduğunu söylüyor. Peki şerbetçi otu nelere iyi geliyor? Sizler için araştırdık.

İşte şerbetçi otunun inanılmaz faydaları...

- Güçlü bir idrar söktürücüdür. Bu sayede vücutta bulunan zararlı toksinleri temizler. Özellikle karaciğerde oluşan iltihaplı toksinleri vücuttan atar.

- Ağrı kesici etkiye sahiptir. Bu özelliği ile birlikte şerbetçi otu, başta kemik ağrıları olmak üzere hemen hemen tüm ağrılara iyi gelir.

- Sakinleştirici etkisi vardır. Ayrıca uyku sorunlarına da birebirdir.

- Böbreklerde taş ve kum oluşumunu engeller.

- Yaraların hızla iyleşmesini sağlar.

- Metabolizmayı hızlandırır, sindirimi kolaylaştırır. Hazımsızlık gibi rahatsızlıkların yaşanmasını engeller.

- İltihaba bağlı oluşan diş ağrılarına karşı çok etkilidir.