Her derde deva muskatın inanılmaz faydaları!
Yüzyıllardır alternatif tıpta doğal ilaç olarak kullanılan muskatın insan sağlığına birebir geldiğini biliyor muydunuz? İşte muskatın inanılmaz faydaları...
Son zamanlarda Türk mutfağında yer bulan muskat, yüzyıllardır alternatif tıpta doğal ilaç olarak kullanılmasının yanı sıra, insan sağlığına da birçok fayda sağlıyor. Hint cevizi olarak da bilinen muskat, özellikle sinir sistemine iyi geliyor. Peki muskatın faydaları neler? İşte muskatın ianılmaz faydaları...
- Güçlü bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini düzenler, vücudu çeşitli hastalıklara karşı korur.
- Sinirleri yatıştırmada etkilidir.
- Besleyici yapısı vardır.
- Bağırsak hareketlerini düzenler.
- Hazımsızlık yaşayan kişiler için doğal ilaçtır.
- Ağız kokusunu önler.
- C vitamini bakımından zengindir.
- Üst solunum yolu hastalıklarına karşı oldukça etkilidir.
- Stres ve depresyon gibi rahatsızlıklara birebir gelir.
- Mide rahatsızlıklarına birebir gelir.
- İştah açıcıdır.
- Serbest radikallerin atılmasına yardımcı olur.
Ancak uzmanlar, baygınlığa sebebiyet verebileceği için muskatın aşırı dozda tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.