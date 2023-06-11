Her dediği çıkan, tahmini tutan ekonomist Mert Başaran'dan dolar kaç TL olacak çıkışı! Döviz, altın fiyatları

Dolar, TCMB kararı sonrası kaç TL olacak? Tahminleri şaşmayan ünlü ekonomist rakam verdi. İşte Mert Başaran'dan' peş peşe o açıklamaları:

Dolar/TL, ekonomi yönetimindeki değişiklik sonrasında rekor üstüne rekor kırdı. Geçen hafta 23 TL'yi aşan dolar kuru için tahminleri şaşmayan ünlü ekonomist Mert Başaran'dan dikkat çeken yorum geldi. Doların olması gereken rakamı açıklayan Başaran, 22 Haziran'da toplanacak TCMB'nin kararı sonrasında yaşanacaklara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ekonomi yönetimi baştan aşağıya değişti. Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek getirilirken, Merkez Bankası'na Hafize Gaye Erkan atandı. Yönetimdeki değişim, ekonomide yeniden ortodoks politikalara dönüşün sinyali olarak yorumlanırken, Dolar/TL rekor üstüne rekor kırdı. Geçen hafta yüzde 7'den fazla değer kazanan dolar kuru 23 TL'yi aşarak 23,38'i gördü.

Piyasalar şimdi Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 22 Haziran'da alacağı politika faizi kararına odaklandı. Merkez Bankası'nın güçlü bir faiz artışıyla piyasalara mesaj vermesi bekleniyor. Karar öncesinde tahminleri şaşmayan ünlü ekonomist Mert Başaran'dan dikkat çeken yorum geldi. Dolar kuru için adil değeri açıklayan Başaran, 22 Haziran'dan sonra yaşacaklara dikkat çekti.

DOLARIN ÇOK YÜKSELMESİ BÜYÜK SIKINTI

TGRT Haber’de konuşan Yatırım ve Finans Danışmanı Mert Başaran, “Dolar çok çıkarsa başka sıkıntılar doğar, çok düşerse başka sorunlar doğar. Dolarında ilacı faizdir. O yüzden böyle bir ekip geldi. Öyle bir faiz ayarlaması yapılmalı ki ne üretim durmalı ne de bu hale gelmeli. İnşallah gerçekçi, rasyonel politikalar uygularlar. Çok keskin dönmesek de yavaş yavaş bir dönüş olacaktır” ifadelerini kullandı.

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DOLAR'IN ADİL DEĞERİ 27 TL

Doların ucuz kaldığını belirten Başaran, “Sarımsak mı ev mi soğan mı dolar mı derseniz dolar ucuz kaldı. Dolar enflasyonun altında kalıyorsa ithalat cenneti olunur. Dolarda adil değer 26-27 liradır. Ekonomiyi döndürmek için bu noktalara gelmesi gerekiyor. Dolar enflasyonun altında kalırsa diğer ürünlerde balon oluşuyor. Döviz enflasyondan korumuyor. Döviz artınca alacağın ev de 2 ila 3 katına çıkıyor. Dolar ikiye katlasa her şey üçe katlar. Malda kalmanız gerekir. O yüzden konut arttı. İlla dolar bazlı bir şeyde kalmak istiyorsanız altın ya da Eurobond’da kalırsınız” dedi.

DOLAR'DA 22 HAZİRAN SONRASI NELER OLACAK?

Merkez Bankası'nın alacağı politika faizi karaına dikkat çeken Başaran, "22 Haziran’a kadar 25 lirayı görebilir. Faiz artarsa doların sabit kaldığı ya da çok yatay ilerlediği bir döneme gideriz. Doların artışların sebebi enflasyondur. Enflasyon olmasa dolar artmaz zaten." diye konuştu.

Diğer uzmanların yorumları ise şöyle;

Para Piyasaları Uzmanları, gram altında yeni yükselişlerin yakında olduğunu kaydetti. Uzmanlar Gram altında hiçbir sorun yok derken yön yukarı akıyor vr Dolar/TL artıyor. Bu da gram altının yükselmesine sebep oluyor. Ons altın tarafı çok önemli olsa da. Ons altında 2 bin doları görebilme tahmini yapılıyor. Hem dolar hem de ons altından gelen destekle gram altında bir rekor olabilir. Öte yandan gram gümüşten de bir yükseliş bekleniyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kesmiyor. Gün içinde altın alarak yatırımına bir yenisini eklemek isteyenler ve hediyelik altın alarak sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için altın fiyatlarındaki satış fiyatını haberimize yazdık. Aynı zamanda elinde olan altını Türk lirasına çevirmek isteyenler için de altının alış fiyatını yazdık. İşte 11 Haziran 2023 altın fiyatları ile ilgili son durum... ve dikkat çeken tahminler

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 1.471,47 TL, Satış 1.471,75 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 2.402,00 TL, Satış 2.460,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 4.818,00 TL, Satış 4.905,00 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 9.778,55 TL, Satış 10.045,04 TL

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