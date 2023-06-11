Hatice Kolçak bu kez kripto para ile ilgili gerçek rakamı açıkladı! Ben olsam bunu yaparım

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, youtube kanalında özel açıklamalarda altın fiyatlarıyla ve dolar fiyatları ile ilgili olarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulunduktan sonra kripto para hakkında da açıklama yaptı.

Kripto paralarda son günlerde kabus yaşanmaya devam ediyor. Gelen son dakika bilgilerine göre tüm kripto paralarda sert bir düşüş meydana geldi. Yaşanana düşüşle birlikte BTC aniden 1000 dolardan fazla gerilerken Ethereum fiyatında da 100 dolardan fazla bir düşüş oldu. Yaşanan düşüşten sonra kripto para yatırımcıları, coinlerde düşüşün neden meydana geldiğini araştırmaya başladı. Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor.

2 gün önce Binance'ye açılan kripto para soruşturması sonrası sert gerileyen, önceki gün tepki alımı ile biraz toparlanan kripto paralara tepki alımı da ilaç olmadı ve bugün ciddi bir düşüş daha görüldü. Yaşanan düşüş yatırımcıları tedirgin etti.

Ünlü Ekonomist Hatice Kolçak, kripto paralarla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında yükselir mi düşer mi yorumlarını paylaştı. Kolçak tahmininde şu ifadeleri kullanarak yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu

"Bitcoin'de de bana göre; Biliyorsunuz SEC olayı var ağır suçlamalar var. Orası kriptoları baskılıyor. Ciddi bir satış geldi. Dün gelen veriye de tepki veremedi. SEC olayı sıkıntılı. Bunun çözülmesi lazım. Bitcoin tehlikeli bir yerde. Kısa vade için pozisyon 26 bin dolar üzeri açılmaz. 25 binler sıkıntılı seviyeler. 25 bin 245'in altına gelmemesi gerekiyor. Kısa vadede 27 bin 250'yi geçmesi lazım. Bitcoin'de biraz beklemede kalmayı tercih ederim. Şimdi yükselişi kısa vade için vermiyor. Şu SEC olayının sonuçlanması, ya da rahatlaması gerekiyor. Çünkü bunun arkasının daha da büyüyerek gelme ihtimali var"

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KRİPTO PARALARDA SON DURUM NEDİR?

halkinsesi' aktardığı haberde: Az önce sert gerileyen kripto paralarda Bitcoin 26 bin 772 dolar seviyesinden 25 bin 644 dolara kadar geriledi. 1854 dolar seviyesinde seyreden Ethereum fiyatı ise sert bir gerileme ile 1737 dolara kadar düştü. XRP fiyatı 0.49 dolara düştü.

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