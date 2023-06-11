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Aktüel Her dediği çıkan denilerek takip edilen Baba Vanga'dan 2023 yorumu: Putin dünyanın efendisi olabilir
Aktüel

Her dediği çıkan denilerek takip edilen Baba Vanga'dan 2023 yorumu: Putin dünyanın efendisi olabilir

Yeniakit Publisher
2023-06-11 00:50:00 - 2023-06-11 01:35:41
Her dediği çıkan denilerek takip edilen Baba Vanga'dan 2023 yorumu: Putin dünyanın efendisi olabilir

Her dediği çıkan Baba Vanga bu kez şaşkına çevirdi! Dünyanın tanıdığı ve geleceği dönük tahminlerinin çıkması ile herkesin tanıdığı Baba Vanga'nın 2023 yılı için yaptığı tahminler şok etti! Vanga'dan kan donduran 2023 kehaneti adı altında: Başımıza bunlar gelecek denilerek sosyal medyada yorum yaptılar...

Görme engelli bir Bulgar kadın olan Baba Vanga'nın dünya tarihinin en büyük olaylarından bazılarını önceden tahmin ettiği söyleniyor. Baba Vanga'nın ölümünün üzerinden çeyrek asır geçti, ancak tahminlerinin çoğunun ölümünden çok sonra gerçekleştiği söyleniyor.

NÜKLEER FELAKET İDDİASI BİR KEZ DAHA GÜNDEMDE

Baba Vanga'nın bu yıl gerçekleşecek yıkıcı bir nükleer felaketi önceden gördüğünü iddia ediyor. 2023'te Asya'nın üzerine zehirli bulutların çökmesine neden olacak büyük bir nükleer santral patlaması konusunda uyarıda bulunduğu söyleniyor.

Ukrayna'da yıkılan Kakhovka barajı nükleer felakat kehanetini birkez daha gündeme getirdi. Baraj, Ukrayna'da bulunan nükleer santralin soğutmasına yardımcı oluyordu. Suların kontrolsüz bir şekilde dağılmasıyla birlikte nükleer felaket yaşanma ihtimali artmış oldu.

LABORATUVAR BEBEKLERİ

Vanga ayrıca 2023'te doğal gebeliklerin yasaklanacağını ve bebeklerin laboratuvarlarda büyütüleceğini tahmin etti. Kimin doğacağına dünya liderlerinin karar vereceğini ve ebeveynlerin yavrularının özelliklerini ve görünümünü özelleştirebileceklerini iddia etti.

BİYOLOJİK SİLAHLAR

Baba Vanga'nın ayrıca "büyük bir ülkenin" insanlar üzerinde biyolojik silah çalışmaları yapacağını ve bunun da binlerce insanın ölümüyle sonuçlanacağını öngördüğü iddia edildi.
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PUTİN DÜNYA'NIN EFENDİSİ OLACAK

hakimiyet'in derledği haberde: 1979'da yazar Valentin Sidorov ile yaptığı söyleşide Vanga “Her şey buz gibi çözülecek, sadece bir tanesine dokunulmayacak. Vladimir'in ve Rusya'nın görkemi. Çok fazla insan kurban edilecek. Rusya'yı kimse durduramaz. Her şey onun tarafından yoldan kaldırılacak ve sadece tutulmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın efendisi olacak.” denildiği aktarıldı.

 

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