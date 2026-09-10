  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Üsküdar için arınma vakti! Zekeriya Say yazdı Cumhurbaşkanı’ndan tarih manifestosu Satıcıya bir daha ulaşamadı! Çiçek almak isterken 33 bin 400 lirasından oldu Bakan Gürlek duyurdu: ‘İmamoğlu suç örgütü' davasına ek iddianame hazırlığı Bakan Gürlek açıkladı! Ahbap ve Kuriş soruşturmasında itiraflar Ulusalcılar yine İsrail'in kucağında! Hakan Fidan'a attıkları iftiralar tutmadı tutmayacak! Gürlek tüyler ürperten adli gelişmeyi duyurdu: Gülistan Doku dosyasında dehşete düşüren detay! ‘Kimyasal madde kullanılmış olabilir’ Ruhi Çenet’in 70 milyonluk videosunun önünü kim açtı? Yücel Kaya'dan çarpıcı analiz Microsoft'tan Suriye adımı! Karahasanoğlu iki yüzlülüğü böyle ortaya koydu
Dünya ‘Her an yeni savaş çıkabilir’ deniliyordu! NATO’dan Rusya’yı çıldırtacak mesaj
Dünya

‘Her an yeni savaş çıkabilir’ deniliyordu! NATO’dan Rusya’yı çıldırtacak mesaj

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
‘Her an yeni savaş çıkabilir’ deniliyordu! NATO’dan Rusya’yı çıldırtacak mesaj

“NATO ile Rusya arasında her an yeni bir savaş çıkabilir” tartışmaları sürerken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’den Moskova’ya dikkat çeken bir mesaj geldi. Rutte, Rusya’nın son dönemdeki eylemlerinin güç göstergesi olmadığını, aksine Ukrayna’da hedeflerine ulaşamadığının işareti olduğunu söyledi.

“NATO ile Rusya arasında her an yeni bir savaş çıkabilir” tartışmaları sürerken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’den Moskova’ya dikkat çeken bir mesaj geldi. Rutte, Rusya’nın son dönemdeki eylemlerinin güç göstergesi olmadığını, aksine Ukrayna’da hedeflerine ulaşamadığının işareti olduğunu söyledi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Rutte, “Rusya’nın eylemleri, bir zayıflık işareti ve Ukrayna’da istediğini elde edemediğinin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

NATO'nun Rusya'nın Leipzig'de gerçekleştirdiği hibrit saldırının ardından Almanya ile dayanışma içinde olduğunun altını çizen Rutte, Almanya'nın kararlı ve dengeli müdahalesini takdir ettiğini belirtti.

Rutte, müttefiklerin de Almanya ile dayanışma gösterdiğini anımsatarak "NATO tam olarak böyle çalışır: Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için." diye konuştu.

Rusya'nın NATO'yu bölmek istediğini savunan Rutte, buna rağmen İttifakın birlik içinde hareket etmeye devam ettiğini vurguladı.

Rutte, Rusya'nın aynı zamanda Ukrayna'ya yardım edilmesini de engellemek istediğini söyleyerek "Ancak biz Ukrayna'ya daha fazla destek vereceğiz. Rusya güçlü görünmeye çalışıyor ancak biz daha güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Müttefiklerin Rusya'nın gölge filosuna karşı önlem alarak Rusya'ya halihazırda "bedel ödettiğini" dile getiren Rutte, NATO'nun, Baltık Denizi'nde güçlerini konuşlandırması da dahil olmak üzere kritik altyapının korunmasına yardımcı olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Rutte, "Rusya'nın eylemleri, bir zayıflık işareti ve Ukrayna'da istediğini elde edemediğinin göstergesidir. Buna karşılık Ukrayna her gün kararlılığını ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD heyeti Rusya’da! Moskova ve Kiev’den kritik saldırı kararı
ABD heyeti Rusya’da! Moskova ve Kiev’den kritik saldırı kararı

Dünya

ABD heyeti Rusya’da! Moskova ve Kiev’den kritik saldırı kararı

Rusya vurdu, Şile’de karaya oturdu! O geminin içi savaş alanı gibi
Rusya vurdu, Şile’de karaya oturdu! O geminin içi savaş alanı gibi

Aktüel

Rusya vurdu, Şile’de karaya oturdu! O geminin içi savaş alanı gibi

Rusya'da dağcılara çığ dehşeti: 11 ölü, 6 kayıp!
Rusya'da dağcılara çığ dehşeti: 11 ölü, 6 kayıp!

Gündem

Rusya'da dağcılara çığ dehşeti: 11 ölü, 6 kayıp!

Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi
Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi

Gündem

Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23