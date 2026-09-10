Ulusalcılar yine İsrail'in kucağında! Hakan Fidan'a attıkları iftiralar tutmadı tutmayacak!

Ulusalcıların FETÖ işbirliğiyle suikast düzenlediği ihtimali üzerinde durulan Kaşif Kozinoğlu ve dosyasının Hakan Fidan’ı itibarsızlaştırma amacıyla kullanılmasının büyük bir haksızlık olduğunu belirten AK Partili isimler, Fidan’ın FETÖ yapılanmasına karşı mücadelesinin örgütün hem güçlü olduğu hem de kriminal bir yapı olarak ortaya çıktığı dönemlerde sürdüğünü vurguladı.

Fidan’ın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı görevine gelmesinden yaklaşık iki yıl sonra, 7 Şubat 2012 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen operasyonun hedefi olduğunu hatırlatan Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar, söz konusu girişimin örgütün AK Parti iktidarına karşı gerçekleştirdiği ilk açık kalkışmalardan biri olduğuna işaret etti.

“Fidan, kendisini hedef alan örgütle nasıl ilişkilendirilebilir?”

Fidan’ın geçmişte MİT Müsteşarı olduğu dönemde yaptığı bir sohbette, 7 Şubat operasyonunun başarılı olması halinde FETÖ’nün kendisini cezaevinde öldürmeyi planladığını söylediği aktarıldı.

Bu noktaya dikkat çeken AK Partili isimler, Fidan’ın canına kastetmeyi planladığı belirtilen bir örgütle ilişkilendirilmesinin hayatın olağan akışına ve bilinen gerçeklere aykırı olduğunu savundu.

Fidan’ın yıllardır FETÖ’nün hedefinde olduğunu belirten açıklamalarda, Kozinoğlu dosyası üzerinden ortaya atılan iddiaların da bu tarihsel arka plandan bağımsız değerlendirilmemesi gerektiği ifade edildi.

“Hakan Fidan’ı 80’li yıllardan biliriz”

Hakan Fidan’ın geçmişine de vurgu yapan açıklamalarda, onun 1980’li yıllardan beri tanındığı belirtildi.

Fidan’ın askeri vesayetin ve tahakkümün yoğun olduğu yıllarda da mücadele içerisinde bulunduğu ifade edilirken, “Girişim” dergisinin çıkarıldığı dönemde kendisinin yakından tanındığı aktarıldı.

Fidan hakkında farklı çevrelerde ortaya atılan iddialara ilişkin ise şu değerlendirmeye yer verildi:

“Başkaları ne derse desin. Onun bunun notlarında kendisi için ne denirse densin, biz Hakan Fidan’ı tanırız biliriz.”

Açıklamada Fidan için, “O bizim Hakan’ımızdır. O bedel ödeyerek bugünlere gelmiş bir kardeşimizdir. Gurur duyduğumuz bir kardeşimiz” ifadeleri kullanıldı.

“FETÖ’cü suçlamalarına güler geçeriz”

Hakan Fidan’a yönelik “FETÖ’cü” suçlamalarının ise ciddiye alınmadığı vurgulandı.

Fidan’ın yıllarca FETÖ’nün hedefinde yer aldığına dikkat çeken AK Partili isimler, bu nedenle Fidan’ı örgütle ilişkilendiren suçlamaların inandırıcı olmadığını belirtti.

Açıklamanın en dikkat çekici bölümlerinden birinde ise Fidan’a yönelik suçlamalar için, “Ona dair yapılan ‘FETÖ’cü!’ suçlamalarına güler geçeriz sadece. Cevaba bile değer bulmayız.” denildi.

Böylece AK Parti cephesinden Fidan’a yönelik son tartışmalara karşı açık ve güçlü bir destek mesajı verilmiş oldu. Fidan’ın geçmişten bugüne FETÖ ile mücadelesi ve özellikle 7 Şubat 2012 operasyonunda örgütün doğrudan hedefinde bulunması, kendisine yöneltilen suçlamalara karşı en önemli karşı argümanlardan biri olarak öne çıkarıldı.